У Луцьку на чотири дні перекриють рух вулицею Залізничною

У Луцьку з 4 по 7 березня перекриють рух транспорту вулицею Залізничною.Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, - повідомили у пресслужбі Луцької міськрдаи.Зазначається, що у зв’язку із проведенням робіт з влаштування водопроводу та напірної каналізації у Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Залізничною (на ділянці від вул. Офіцерської до заїзду до будинку № 15 на вул. Залізничній) з 09.00 години 4 березня до 18:00 години 7 березня 2020 року.