Сьогодні закінчується обсервація евакуйованих з Китаю людей
Сьогодні, 07:12
Сьогодні, 5 березня закінчується обсервація евакуйованих з Китаю людей. Українців розвезуть автобусами по рідних містах, а іноземців відправлять до Києва.
Журналіст телеканалу «Україна» Олександр Махов розповів, що евакуйовані українці та іноземці повинні покинути обсервацію 5 березня о 12:00, - повідомляє 24 канал.
Усі тести показали негативний результат на коронавірус, тому залишати людей на довший час немає сенсу. Усім, хто був на обсервації, видадуть довідки про відсутність коронавірусу Covid-19 та про перебування в обсервації.
Журналіст додав, що на «виписку» хочуть приїхати родичі, друзі та знайомі мешканців обсервації. Не виключено, що буде зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Як проходила обсервація у Нових Санжарах
4 березня евакуйовані проведуть останню ніч в обсервації «Нові Санжари». Медичний центр перебуває під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, настільні та навіть відеоігри.
В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.
Після того, як евакуйовані роз’їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.
Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло. Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.
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Журналіст телеканалу «Україна» Олександр Махов розповів, що евакуйовані українці та іноземці повинні покинути обсервацію 5 березня о 12:00, - повідомляє 24 канал.
Усі тести показали негативний результат на коронавірус, тому залишати людей на довший час немає сенсу. Усім, хто був на обсервації, видадуть довідки про відсутність коронавірусу Covid-19 та про перебування в обсервації.
Журналіст додав, що на «виписку» хочуть приїхати родичі, друзі та знайомі мешканців обсервації. Не виключено, що буде зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Як проходила обсервація у Нових Санжарах
4 березня евакуйовані проведуть останню ніч в обсервації «Нові Санжари». Медичний центр перебуває під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, настільні та навіть відеоігри.
В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.
Після того, як евакуйовані роз’їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.
Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло. Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.
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