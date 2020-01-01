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На Закарпатті локомотив збив пасажирський автобус: постраждало 6 людей

На Закарпатті локомотив збив пасажирський автобус: постраждало 6 людей
У Закарпатській області водій мікроавтобуса об'їхав шлагбаум на залізничному переїзді та зіткнувся з локомотивом. Постраждали 6 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», ДТП сталася на перегоні Хуст – Бурштин 5 березня близько 06:00.

Водій Mercedes-Benz Sprinter, проігнорувавши заборонні показники світлової та звукової сигналізації, об’їхав закритий шлагбаум і спричинив зіткнення з локомотивом. Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів мікроавтобуса.

На місце аварії одразу викликали «швидку допомогу» та Національну поліцію.

За попередньою інформацією, шістьох пасажирів з травмами різної тяжкості доправлено до лікарні міста Тячів. Водій та ще два пасажири відмовилися від госпіталізації. Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії. ДТП не вплинула на рух пасажирських потягів.


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Теги: Закарпаття, поїзд, локомотив
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