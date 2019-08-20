На Волині викрили браконьєра, який ловив рибу двома «екранами»
Сьогодні, 18:44
У Володимирі-Волинському на річці Луга викрили браконьєра.
Так, 3 березня близько 10 години рибінспектори виявили чоловіка, який ловив рибу так званими двома «екранами», - пише Волинський рибоохоронний патруль.
На чоловіка оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності, а от знаряддя лову вилучили.
Волинянам нагадують, що в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40.
Довідкова інформація: Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, забороненими знаряддями лову є такі, які не передбачені цими Правилами. Забороняється риболовля із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами промислового рибальства, а також способом багріння, спорудження гаток та запруд.
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Так, 3 березня близько 10 години рибінспектори виявили чоловіка, який ловив рибу так званими двома «екранами», - пише Волинський рибоохоронний патруль.
На чоловіка оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності, а от знаряддя лову вилучили.
Волинянам нагадують, що в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40.
Довідкова інформація: Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, забороненими знаряддями лову є такі, які не передбачені цими Правилами. Забороняється риболовля із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами промислового рибальства, а також способом багріння, спорудження гаток та запруд.
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