Двоє злодіїв з Волині обікрали квартиру у Рівному. ФОТО. ВІДЕО

Поліцейські викрили двох волинян на квартирній крадіжці у Рівному.Так, до поліції 4 березня близько опівдня повідомив 48-річний рівнянин, що впродовж двох годин невідомі особи обікрали його квартиру на вулиці Романа Шухевича, - пише ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що злодії проникли до помешкання, підібравши ключ. Із оселі невідомі викрали ноутбук, кросівки та 100 євро. За результатами огляду місця події вдалося встановити, що до квартири проникла лише одна особа.Згодом поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 41-річний житель Ковеля. Коли його розшукали на автовокзалі, поруч знаходився іще один 31-річний чоловік. Обох затримали, коли ті саме поклали до камери схову крадені речі.«41-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у помешкання. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Причетність 31-річного жителя Ковеля до вчиненої крадіжки перевіряється», — повідомив начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський.Крадені речі вилучили. Встановили, що обоє чоловіків вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Тож поліцейські перевіряють на причетність їх до інших крадіжок, вчинених на території області та Рівного зокрема.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.