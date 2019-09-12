У Нововолинську чоловік викрав з помешкання телефони і золото та відразу здав «здобич» у ломбард





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Учора до поліції звернувся 46-річний житель Нововолинська, котрий повідомив, що з його квартири викрали два мобільні телефони «Samsung Galaxy» та «Xiaomi 3S», золотий ланцюжок із хрестиком і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську зловмисник обікрав помешкання 46-річного місцевого жителя. Поліція оперативно встановила особу правопорушника. За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора до поліції звернувся 46-річний житель Нововолинська, котрий повідомив, що з його квартири викрали два мобільні телефони «Samsung Galaxy» та «Xiaomi 3S», золотий ланцюжок із хрестиком і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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