У Нововолинську чоловік викрав з помешкання телефони і золото та відразу здав «здобич» у ломбард
Сьогодні, 17:20
У Нововолинську зловмисник обікрав помешкання 46-річного місцевого жителя. Поліція оперативно встановила особу правопорушника. За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора до поліції звернувся 46-річний житель Нововолинська, котрий повідомив, що з його квартири викрали два мобільні телефони «Samsung Galaxy» та «Xiaomi 3S», золотий ланцюжок із хрестиком і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора до поліції звернувся 46-річний житель Нововолинська, котрий повідомив, що з його квартири викрали два мобільні телефони «Samsung Galaxy» та «Xiaomi 3S», золотий ланцюжок із хрестиком і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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