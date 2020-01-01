Керівником поліції Камінь-Каширського району став підполковник з Ратнівщини
Сьогодні, 16:02
6 березня у Камінь-Каширському відділі поліції представили нового керівника поліції району. Ним став підполковник поліції Канонік Володимир Миколайович.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції у facebook.
Зазначається, що до цього він займав посаду начальника Ратнівського відділу поліції.
З новим призначенням Володимира Каноніка привітали голова Камінь-Каширської районної ради Віктор Сус, перший заступник голови Камінь-Каширської РДА Олександр Михалік, голова Камінь-Каширської міської ради Василь Бондар та керівник Маневицької місцевої прокуратури Роман Жирицький.
Під час виступу начальник Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Володимир Канонік подякував за довіру та зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є довіра населення, забезпечення правопорядку та захист прав і свобод громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції у facebook.
Зазначається, що до цього він займав посаду начальника Ратнівського відділу поліції.
З новим призначенням Володимира Каноніка привітали голова Камінь-Каширської районної ради Віктор Сус, перший заступник голови Камінь-Каширської РДА Олександр Михалік, голова Камінь-Каширської міської ради Василь Бондар та керівник Маневицької місцевої прокуратури Роман Жирицький.
Під час виступу начальник Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Володимир Канонік подякував за довіру та зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є довіра населення, забезпечення правопорядку та захист прав і свобод громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Боротьба з коронавірусом: лучан просять діяти на випередження
Сьогодні, 16:30
Померла заступниця директора луцького медичного коледжу
Сьогодні, 16:11
Керівником поліції Камінь-Каширського району став підполковник з Ратнівщини
Сьогодні, 16:02
У Луцьку філармонія концертом привітає жінок зі святом весни
Сьогодні, 15:56
Медіа