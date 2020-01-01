Керівником поліції Камінь-Каширського району став підполковник з Ратнівщини

6 березня у Камінь-Каширському відділі поліції представили нового керівника поліції району. Ним став підполковник поліціїПро це інформує Камінь-Каширський відділ поліції у facebook.Зазначається, що до цього він займав посаду начальника Ратнівського відділу поліції.З новим призначенням Володимира Каноніка привітали голова Камінь-Каширської районної ради Віктор Сус, перший заступник голови Камінь-Каширської РДА Олександр Михалік, голова Камінь-Каширської міської ради Василь Бондар та керівник Маневицької місцевої прокуратури Роман Жирицький.Під час виступу начальник Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Володимир Канонік подякував за довіру та зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є довіра населення, забезпечення правопорядку та захист прав і свобод громадян.