В Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО: друзі не вірять у версію самогубства





Встановили, що загиблий - приватний підприємець, 1973 року народження. Поряд з тілом знаходилась зареєстрована зброя, власником якої був загиблий, пише



Працівники поліції на місці події провели ретельний огляд та інші слідчі дії, а також вилучили зброю. За попередньою версією, всі обставини свідчать про самогубство чоловіка.



В той же час стало відомо, що підприємця, якого знайшли застреленим у в під’їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського в Житомирі, звали Олег Котенко. Він колишній боєць військового 95-ї бригади, волонтер. Про це повідомляє ІА «Перший житомирський»



Поряд з тілом знаходився його карабін. Попередньо, Котенко вистрілив собі в голову. Проте друзі у версію поліції не вірять.



“Він життєрадісна, активна, позитивна людина, яке понад усе любила цей світ, країну і друзів. Ніколи не повірю у самогубство”, – каже Людмила Блащук.



Розповідають, що Олег Котенко був хоробрим, сильним і чесним. Нічого собі, усе людям. Безмежно любив свою родину і роботу, від якої горіли очі. Кілька днів тому він різко виступив проти махінацій.



“Схоже, не “з нами нема…”, а його вбили! Сподiваюсь, його друзi змусять полiцiю знайти та покарати його вбивць?” – сказала Юлія Яворська.



У чоловіка залишилася дружина, двоє доньок та батьки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру.Встановили, що загиблий - приватний підприємець, 1973 року народження. Поряд з тілом знаходилась зареєстрована зброя, власником якої був загиблий, пише Діло Працівники поліції на місці події провели ретельний огляд та інші слідчі дії, а також вилучили зброю. За попередньою версією, всі обставини свідчать про самогубство чоловіка.В той же час стало відомо, що підприємця, якого знайшли застреленим у в під’їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського в Житомирі, звали. Він колишній боєць військового 95-ї бригади, волонтер. Про це повідомляє ІА «Перший житомирський»Поряд з тілом знаходився його карабін. Попередньо, Котенко вистрілив собі в голову. Проте друзі у версію поліції не вірять.“Він життєрадісна, активна, позитивна людина, яке понад усе любила цей світ, країну і друзів. Ніколи не повірю у самогубство”, – кажеРозповідають, що Олег Котенко був хоробрим, сильним і чесним. Нічого собі, усе людям. Безмежно любив свою родину і роботу, від якої горіли очі. Кілька днів тому він різко виступив проти махінацій.“Схоже, не “з нами нема…”, а його вбили! Сподiваюсь, його друзi змусять полiцiю знайти та покарати його вбивць?” – сказала Юлія Яворська.У чоловіка залишилася дружина, двоє доньок та батьки.

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