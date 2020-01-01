Де на Волині не буде світла 10 березня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. ПЛ - 10 кВ № 02 - 02 9:00-17:00 Школа м.Устилуг; Устилузьке УВЖКГ; Устилузька дитяча музична школа; ФОП Байда Світлана Анатоліївна Млин; Устилузька міська рада; Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й. Автобаза; ПРАТ "КИЇВСТАР" Станція м. Устилуг; ТзОВ "П'ятидні" кіоск; Дитсадок м. Устилуг; ФОП Книш Андрій Михайлович Магазин м.Устилуг; Ветлікарня м.Устилуг; Магазин Зодіак; Устилузька міська лікарня; Лісництво м.Устилуг, вул. Володимирська, 5; Свято-Вознесенська церква; Костел м.Устилуг; ФОП Кублій Анатолій Іванович Мотель АВС, Магазин ABC; АТС м.Устилуг; Аптека № 7 м.Устилуг; Водозабор ТП-369; Митний пропускний пункт м. Устилуг. м.Устилуг: вул. Володимирська, Івана Франка, вул. Гуденка, вул. Дружби, Квіткова, вул. Б. Хмельницького, Шкільна, вул. Липова, Стравинського, Миру, вул. О.Хохол, Л. Українки, вул. Лєвенцова, вул. Чумовицького, Набережна, Левченка,
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-124 Л-3 9:00-17:00 c. Хмелів вул. Центральна-частково
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 - с.Шклинь вул. Баївська
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-606 с Диковини 9:00-16:00 Берестечківське СТ, Свято-Покровська релігійна громада. с .Диковини
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-39 9:30-16:30
с.Низкиничі вул.Тиха 2-46
2. Л-2 від ЩТП-304
10:00-16:00 Контора СВК Перемоги с.Радовичі частково вул.Володимирська
3. КТП-19
10:00-16:00 Школа,ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 26-86
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 73-03 (від ЛР-56) 10:00 – 17:00 с. Нові-Червища (повністю) с. Нові-Червища (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова
3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ Л99-03
10:00-15:00
с.Човниця громада ЄХБ
ТОВ "Механізатор" - зерносклад с. Човниця - повністю
2. ПЛ-10 кВ Л99-04
10:00-15:00
с. Озеро
- контора, клуб, медпункт, дитячий садок, школа
ПП " Вікноцентр" - табір
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна - магазин
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазини
ФОП Лук"янов Віталій Олександрович - магазин
Ківерцівське ОПГХ - кафе
Свято-Покровська громада УПЦ - церква
СГВК `Озеро` - млин
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – базова станція
ПрАТ "Київстар "– базова станція
ФОП Люшук Наталія Сергіївна- магазин
ФОП Забожчук Олена Анзорівна- магазин
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ВОБФ "Філіппус-Луцьк" - табір
СГВК `Озеро` - тракторна бригада
Училище профпідготовки працівників поліціі
ПП"Веліск". - деревообробний цех
ПП "Волиньмайстер" - виробниче приміщення
с. Гайове – клуб, медпункт
Дедюх Віктор Віталійович - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна - магазин
Ківерцівське ССТ- магазин
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск с. Озеро - повністю
с. Гайове - повністю
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-195
09:00-17:00
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-368, ТП-561,
ТП-717, ТП-312,
ТП-692, ТП-506,
ТП-448, ТП-601)
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №399
9:00-17:00 ФОП Колотюк П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФО Матвійчук В.В.
ФО Жалай М.В.
СТзОВ «Білинське»
с.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №134
9:00-17:00 Голобська с/рада
4Державна
пожежно-рятувальна
частина УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ з НС у
Волинській області
смт.Голоби
4.
ПС-110/10 «Вербка №89»
9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара"
м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-7 9:00-17:00 П-ць Свистун,п-ць Кирило с.м.т.Локачі вул.Набережна
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена
3. КТП-95 9:00-17:00 -- с.Кути
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-168 09:00-17:00 ФОП Мацюк В.А. (магазин) с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-133 08:00-17:00 с. Лаврів: СГПП "Широке поле", ФОП Сікора Р.Р,
ВКП "Волиньагробізнес" (млин),
Філія ПрАТ"Київстар" (вишка),
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка)
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 26-05
від ЛР-333 до ЛР-167 для ремонту ПР-10 КТП-345 9:00 – 17:00 с.Світязь школа,дит.садок магазини с.Світязь
2. ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець
3. ПЛ-0.4 КТП-227 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк вул.Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-14 10:00 -17:00 Насосна(с.Гірки) с.Гірки (частково), Люботинь, х.Частий, х.Петелиха
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЛР-274 до ЛР-272 для ремонту РУ-10 кВ ЗТП-388 і КТП-65. 12:00-17:00 КТП-65, смт. Маневичі - ФОП Данилюк Л.М. (виробнича база, пекарня).
ЗТП-388 - Маневицько-Любешівський ОРВК (Маневицький ОРВК), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин), ФОП Красуляк Я.М. (магазин «Едельвейс»). смт. Маневичі
вул. А. Снітка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-88
9:00-17:00
с. Шахтарське
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л66-08 до ЛР-141 9:00-17:00
Ратнівське міжнародне управління водного господарства частково смт. Ратно частково вул. Шевченка (район УОС)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 м.Рожище салон ритуальних послуг. м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська..
4. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00
с.Башова (повністю) .
с.Башова (повністю).
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.
6. Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин. с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
Старовижівський район
1. КТП-8 09-00-16-00 с.Седлище вул Л Українки
2. КТП-9 10-00-16-00 п п Шмігель с.Седлище
3. КТП-67 Л-2 10-00-17-00 с.Кримне вул Центральна
4. КТП-223 09-00-17-00 с.Любохини вул Поліська
5. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Стара Вижівка
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від
ЛР-74 до КР-362
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю., Войчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, бригада, ФАП, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-84 10:00-16:30 Турійська с/р –клуб, ТРСТ – мінімаркет, ФОП Фірчук Р.В.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Торгова, Садова, Ветеринарна, Підрічна, Жежків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-182 10:00-16:30 с.Поляна
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. ПЛ - 10 кВ № 02 - 02 9:00-17:00 Школа м.Устилуг; Устилузьке УВЖКГ; Устилузька дитяча музична школа; ФОП Байда Світлана Анатоліївна Млин; Устилузька міська рада; Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й. Автобаза; ПРАТ "КИЇВСТАР" Станція м. Устилуг; ТзОВ "П'ятидні" кіоск; Дитсадок м. Устилуг; ФОП Книш Андрій Михайлович Магазин м.Устилуг; Ветлікарня м.Устилуг; Магазин Зодіак; Устилузька міська лікарня; Лісництво м.Устилуг, вул. Володимирська, 5; Свято-Вознесенська церква; Костел м.Устилуг; ФОП Кублій Анатолій Іванович Мотель АВС, Магазин ABC; АТС м.Устилуг; Аптека № 7 м.Устилуг; Водозабор ТП-369; Митний пропускний пункт м. Устилуг. м.Устилуг: вул. Володимирська, Івана Франка, вул. Гуденка, вул. Дружби, Квіткова, вул. Б. Хмельницького, Шкільна, вул. Липова, Стравинського, Миру, вул. О.Хохол, Л. Українки, вул. Лєвенцова, вул. Чумовицького, Набережна, Левченка,
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-124 Л-3 9:00-17:00 c. Хмелів вул. Центральна-частково
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 - с.Шклинь вул. Баївська
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-606 с Диковини 9:00-16:00 Берестечківське СТ, Свято-Покровська релігійна громада. с .Диковини
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-39 9:30-16:30
с.Низкиничі вул.Тиха 2-46
2. Л-2 від ЩТП-304
10:00-16:00 Контора СВК Перемоги с.Радовичі частково вул.Володимирська
3. КТП-19
10:00-16:00 Школа,ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 26-86
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 73-03 (від ЛР-56) 10:00 – 17:00 с. Нові-Червища (повністю) с. Нові-Червища (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова
3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ Л99-03
10:00-15:00
с.Човниця громада ЄХБ
ТОВ "Механізатор" - зерносклад с. Човниця - повністю
2. ПЛ-10 кВ Л99-04
10:00-15:00
с. Озеро
- контора, клуб, медпункт, дитячий садок, школа
ПП " Вікноцентр" - табір
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна - магазин
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазини
ФОП Лук"янов Віталій Олександрович - магазин
Ківерцівське ОПГХ - кафе
Свято-Покровська громада УПЦ - церква
СГВК `Озеро` - млин
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – базова станція
ПрАТ "Київстар "– базова станція
ФОП Люшук Наталія Сергіївна- магазин
ФОП Забожчук Олена Анзорівна- магазин
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ВОБФ "Філіппус-Луцьк" - табір
СГВК `Озеро` - тракторна бригада
Училище профпідготовки працівників поліціі
ПП"Веліск". - деревообробний цех
ПП "Волиньмайстер" - виробниче приміщення
с. Гайове – клуб, медпункт
Дедюх Віктор Віталійович - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна - магазин
Ківерцівське ССТ- магазин
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск с. Озеро - повністю
с. Гайове - повністю
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-195
09:00-17:00
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-368, ТП-561,
ТП-717, ТП-312,
ТП-692, ТП-506,
ТП-448, ТП-601)
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №399
9:00-17:00 ФОП Колотюк П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФО Матвійчук В.В.
ФО Жалай М.В.
СТзОВ «Білинське»
с.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №134
9:00-17:00 Голобська с/рада
4Державна
пожежно-рятувальна
частина УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ з НС у
Волинській області
смт.Голоби
4.
ПС-110/10 «Вербка №89»
9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара"
м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-7 9:00-17:00 П-ць Свистун,п-ць Кирило с.м.т.Локачі вул.Набережна
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена
3. КТП-95 9:00-17:00 -- с.Кути
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-168 09:00-17:00 ФОП Мацюк В.А. (магазин) с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-133 08:00-17:00 с. Лаврів: СГПП "Широке поле", ФОП Сікора Р.Р,
ВКП "Волиньагробізнес" (млин),
Філія ПрАТ"Київстар" (вишка),
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка)
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 26-05
від ЛР-333 до ЛР-167 для ремонту ПР-10 КТП-345 9:00 – 17:00 с.Світязь школа,дит.садок магазини с.Світязь
2. ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець
3. ПЛ-0.4 КТП-227 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк вул.Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-14 10:00 -17:00 Насосна(с.Гірки) с.Гірки (частково), Люботинь, х.Частий, х.Петелиха
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЛР-274 до ЛР-272 для ремонту РУ-10 кВ ЗТП-388 і КТП-65. 12:00-17:00 КТП-65, смт. Маневичі - ФОП Данилюк Л.М. (виробнича база, пекарня).
ЗТП-388 - Маневицько-Любешівський ОРВК (Маневицький ОРВК), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин), ФОП Красуляк Я.М. (магазин «Едельвейс»). смт. Маневичі
вул. А. Снітка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-88
9:00-17:00
с. Шахтарське
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л66-08 до ЛР-141 9:00-17:00
Ратнівське міжнародне управління водного господарства частково смт. Ратно частково вул. Шевченка (район УОС)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 м.Рожище салон ритуальних послуг. м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська..
4. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00
с.Башова (повністю) .
с.Башова (повністю).
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.
6. Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин. с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
Старовижівський район
1. КТП-8 09-00-16-00 с.Седлище вул Л Українки
2. КТП-9 10-00-16-00 п п Шмігель с.Седлище
3. КТП-67 Л-2 10-00-17-00 с.Кримне вул Центральна
4. КТП-223 09-00-17-00 с.Любохини вул Поліська
5. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Стара Вижівка
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від
ЛР-74 до КР-362
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю., Войчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, бригада, ФАП, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-84 10:00-16:30 Турійська с/р –клуб, ТРСТ – мінімаркет, ФОП Фірчук Р.В.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Торгова, Садова, Ветеринарна, Підрічна, Жежків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-182 10:00-16:30 с.Поляна
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