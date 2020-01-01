Де на Волині не буде світла 10 березня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. ПЛ - 10 кВ № 02 - 02 9:00-17:00 Школа м.Устилуг; Устилузьке УВЖКГ; Устилузька дитяча музична школа; ФОП Байда Світлана Анатоліївна Млин; Устилузька міська рада; Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й. Автобаза; ПРАТ "КИЇВСТАР" Станція м. Устилуг; ТзОВ "П'ятидні" кіоск; Дитсадок м. Устилуг; ФОП Книш Андрій Михайлович Магазин м.Устилуг; Ветлікарня м.Устилуг; Магазин Зодіак; Устилузька міська лікарня; Лісництво м.Устилуг, вул. Володимирська, 5; Свято-Вознесенська церква; Костел м.Устилуг; ФОП Кублій Анатолій Іванович Мотель АВС, Магазин ABC; АТС м.Устилуг; Аптека № 7 м.Устилуг; Водозабор ТП-369; Митний пропускний пункт м. Устилуг. м.Устилуг: вул. Володимирська, Івана Франка, вул. Гуденка, вул. Дружби, Квіткова, вул. Б. Хмельницького, Шкільна, вул. Липова, Стравинського, Миру, вул. О.Хохол, Л. Українки, вул. Лєвенцова, вул. Чумовицького, Набережна, Левченка,2. ПЛ-0,4кВ від КТП-124 Л-3 9:00-17:00 c. Хмелів вул. Центральна-частково1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 - с.Шклинь вул. Баївська2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-606 с Диковини 9:00-16:00 Берестечківське СТ, Свято-Покровська релігійна громада. с .Диковини1. Л-1 від КТП-39 9:30-16:30с.Низкиничі вул.Тиха 2-462. Л-2 від ЩТП-30410:00-16:00 Контора СВК Перемоги с.Радовичі частково вул.Володимирська3. КТП-1910:00-16:00 Школа,ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 26-861. ПЛ-10кВ Л 73-03 (від ЛР-56) 10:00 – 17:00 с. Нові-Червища (повністю) с. Нові-Червища (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)1. ПЛ-10 кВ Л99-0310:00-15:00с.Човниця громада ЄХБТОВ "Механізатор" - зерносклад с. Човниця - повністю2. ПЛ-10 кВ Л99-0410:00-15:00с. Озеро- контора, клуб, медпункт, дитячий садок, школаПП " Вікноцентр" - табірФОП Морозова Лариса Дмитрівна - магазинФОП Демчук Андрій Васильович - магазиниФОП Лук"янов Віталій Олександрович - магазинКіверцівське ОПГХ - кафеСвято-Покровська громада УПЦ - церкваСГВК `Озеро` - млинПрАТ "МТС УКРАЇНА" – базова станціяПрАТ "Київстар "– базова станціяФОП Люшук Наталія Сергіївна- магазинФОП Забожчук Олена Анзорівна- магазинПАТ "Укртелеком" – АТСВОБФ "Філіппус-Луцьк" - табірСГВК `Озеро` - тракторна бригадаУчилище профпідготовки працівників поліцііПП"Веліск". - деревообробний цехПП "Волиньмайстер" - виробниче приміщенняс. Гайове – клуб, медпунктДедюх Віктор Віталійович - зерноскладФОП Степанюк В.В. - деревообробний цехФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна - магазинКіверцівське ССТ- магазинФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск с. Озеро - повністюс. Гайове - повністю3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-19509:00-17:00Церква ХВЄ-п"ятидесятниківс. Жорнищевул. Куницького, вул. Мирувул. Нова, буд. 1-5,вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-181.ПЛ-10кВ Л.37-09(ТП-368, ТП-561,ТП-717, ТП-312,ТП-692, ТП-506,ТП-448, ТП-601)9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник"с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №3999:00-17:00 ФОП Колотюк П.М.ФОП Шворак П.Є.ФО Матвійчук В.В.ФО Жалай М.В.СТзОВ «Білинське»с.Білин3.ПЛ-0,4кВ від КТП №1349:00-17:00 Голобська с/рада4Державнапожежно-рятувальначастина УПРАВЛІННЯДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИУКРАЇНИ з НС уВолинській областісмт.Голоби4.ПС-110/10 «Вербка №89»9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.ФОП Причепа В.Г.ФОП Воробей Н.І.Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ПТМ «Ковельтепло»ФО Клюнда В.А.ФОП Білець О.Т.ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»ФО Панчук Л.Б.СТ "Ковельська торгова база"ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"ФОП Чабан О.М.ТзОВ "Ковельагроспецпостач "ФО Прокопчук А.П.ФОП Дідицький А.М.ФОП Рахлінський Ю.М.ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ПП «Приватбуд»ФО Русакова Р.Р.ФОП Романюк Н.В.ФОП Майданський І.О.КП"Злагода"РГ священномученника АнатоліяУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельськоїміської радиФОП Возняк Р.А.КП "Волинське обласне бюро технічноїінвентаризації"ФО Товстенюк Л.А.АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Романчук Р.М.Ковельський міжгосподарський комбікормовий заводТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"Філія "Ковельський автодор" Дочірнєпідприємство "Волинський облавтодор"ПАТ "Ковельське ШБУ №63"ФО Кіптик Я.С.Ковельська заготівельно-збутова базас/г продуктівФО Падалюк О.І.Філія Ковельського ДЕУ "ДП" ВолинськийОблавтодорРелігійна організація "Релігійна громада ВсіхСвятих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"ФОП Петручик П.В.КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"ФОП Ковальчук В.С.ФО Лисюк В.О.РГ Української православної церкви с.ВербкаКомунальне некомерційне підприємство КовельськеМіськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської областіПАТ "Укртелеком" Волинська філіяДубівська сільська радаФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.ФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПБілинська с/радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське СТФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.Фермерське господарство "Дуплянка СГК"Церква Християн віри Євангельської м. КовельСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинФОП Денисюк Л.С.Доротищенська с/радаТойкутська с/радаСільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"ФО Кримчук В.С.ФОП Бойчук С.В.ФОП Галаша Т.І.ТзОВ "І.К.Ініціатива "Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниПокровська РГ Укр. Православної церквиРГ церкви християн Віри Євангельськоїп"ятидесятниківФОП Шпилюк В.М.ФГ "Несухоїжі"ФОП Авельчук Л.В.ТзОВ "РЕДРОК"Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.П.ФОП Авельчук С.П.ФО Байчук Г.І.ТзОВ "Еко-Тара"Відділ освіти Ковельської РДАФО Бойчук О.П.Ковельське СЛАТ "Тур"СТзОВ ім."Ватутіна"ТзОв "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.М.ФО Оліферович В.С.ТзОВ "Верба-ВВ"ТзОВ "Технобудекспорт"ФОП Зубрицький Л.Л.Пп "Геліс"ТзОВ "Еко-Тара"м.Ковель, вул.Ватутінавул.Брестськавул.Кутузовас.Вербка, вул.Незалежностіс.Бахівс.Колодницяс.Білинс.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Заріччяс.Тойкутс.Воля1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-7 9:00-17:00 П-ць Свистун,п-ць Кирило с.м.т.Локачі вул.Набережна2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-235 9:00-17:00 -- с.Павловичі вул.Зелена3. КТП-95 9:00-17:00 -- с.КутиВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-168 09:00-17:00 ФОП Мацюк В.А. (магазин) с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна2. ПЛ-0,4 кВ КТП-133 08:00-17:00 с. Лаврів: СГПП "Широке поле", ФОП Сікора Р.Р,ВКП "Волиньагробізнес" (млин),Філія ПрАТ"Київстар" (вишка),ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка)1. ПЛ-10 Л 26-05від ЛР-333 до ЛР-167 для ремонту ПР-10 КТП-345 9:00 – 17:00 с.Світязь школа,дит.садок магазини с.Світязь2. ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець3. ПЛ-0.4 КТП-227 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк вул.Незалежності, Шевченка, Чапаєва, Перемоги, Прикордонників1. ПЛ-10кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-14 10:00 -17:00 Насосна(с.Гірки) с.Гірки (частково), Люботинь, х.Частий, х.Петелиха1. ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЛР-274 до ЛР-272 для ремонту РУ-10 кВ ЗТП-388 і КТП-65. 12:00-17:00 КТП-65, смт. Маневичі - ФОП Данилюк Л.М. (виробнича база, пекарня).ЗТП-388 - Маневицько-Любешівський ОРВК (Маневицький ОРВК), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин), ФОП Красуляк Я.М. (магазин «Едельвейс»). смт. Маневичівул. А. Снітка.1. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-889:00-17:00с. Шахтарське1. ПЛ-10 кВ Л66-08 до ЛР-141 9:00-17:00Ратнівське міжнародне управління водного господарства частково смт. Ратно частково вул. Шевченка (район УОС)1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 м.Рожище салон ритуальних послуг. м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська..4. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00с.Башова (повністю) .с.Башова (повністю).5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.6. Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин. с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.1. КТП-8 09-00-16-00 с.Седлище вул Л Українки2. КТП-9 10-00-16-00 п п Шмігель с.Седлище3. КТП-67 Л-2 10-00-17-00 с.Кримне вул Центральна4. КТП-223 09-00-17-00 с.Любохини вул Поліська5. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Стара Вижівка1. ПЛ-10 кВ Л-25-07 відЛР-74 до КР-362КТП-107КТП-110КТП-195КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю., Войчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, бригада, ФАП, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють2. ПЛ-0,4 кВКТП-84 10:00-16:30 Турійська с/р –клуб, ТРСТ – мінімаркет, ФОП Фірчук Р.В.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Торгова, Садова, Ветеринарна, Підрічна, Жежків3. ПЛ-0,4 кВКТП-182 10:00-16:30 с.Поляна