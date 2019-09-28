В автотрощі на Житомирщині загинули четверо людей. ФОТО

На автодорозі "Житомир-Чернівці" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. У результаті на місці пригоди загинуло троє людей, згодом у лікарні померла ще одна.Аварія трапилась 9 березня уранці, - пише ГУНП у Житомирській області.Встановили, що близько 4:15 у селищі Любарі сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та BMW 523. За попередньою інформацією, 23-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху.У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинули обидва водії та пасажирка Daewoo Lanos. У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, яка знаходилась у Daewoo Lanos.Нині у медичному закладі знаходиться пасажир BMW 523, житель с. Громади Любарського району, 1994 року народження.Триває встановлення осіб загиблих людей з автомобіля Daewoo Lanos.Наразі відомо, що пасажирка Daewoo Lanos., 1985 року народження, громадянка України. Загибла дівчинка віком 1 рік і 3 місяці, її дитина, громадянка Італії. За наявною інформацією, жінка їхала від родичів у Хмельницькій області до аеропорту у столиці разом з донькою, скориставшись послугами водія таксі, 1976 року народження, жителя Хмельниччини.