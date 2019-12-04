Поминальні суботи під час Великого посту: волинянам розповіли, чому треба молитись за померлих





Тому церква запрошує на загальне моління за померлих, - йдеться на сайті



Великий піст – це час посиленої молитви за всіх людей. Субота, в біблійному розумінні, «день спокою», тому й потрібно молимося за своїх близьких, що перебувають у вічності.



Згадувати спочилих у ці суботи пов’язано, ймовірно, з тим, що за православним уставом літургія не звершується в будні Великого посту, а тільки літургія ранішосвячених дарів, а отже неможливо звершити євхаристію в пам’ять про померлих.



Тож у ці дні варто помолитись, подавши записку з іменами спочилих, у пам’ять про них творити милосердя, зокрема, приносити до храму продукти, що не псуватимуться упродовж трьох тижнів (цукор, крупи, олія, вино), та провідувати могили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суботи другого, третього і четвертого тижнів Великого посту (14, 21, 28 березня) – поминальні.Тому церква запрошує на загальне моління за померлих, - йдеться на сайті ПЦУ. Великий піст – це час посиленої молитви за всіх людей. Субота, в біблійному розумінні, «день спокою», тому й потрібно молимося за своїх близьких, що перебувають у вічності.Згадувати спочилих у ці суботи пов’язано, ймовірно, з тим, що за православним уставом літургія не звершується в будні Великого посту, а тільки літургія ранішосвячених дарів, а отже неможливо звершити євхаристію в пам’ять про померлих.Тож у ці дні варто помолитись, подавши записку з іменами спочилих, у пам’ять про них творити милосердя, зокрема, приносити до храму продукти, що не псуватимуться упродовж трьох тижнів (цукор, крупи, олія, вино), та провідувати могили.

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