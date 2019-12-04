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Поминальні суботи під час Великого посту: волинянам розповіли, чому треба молитись за померлих

Поминальні суботи під час Великого посту: волинянам розповіли, чому треба молитись за померлих
Суботи другого, третього і четвертого тижнів Великого посту (14, 21, 28 березня) – поминальні.

Тому церква запрошує на загальне моління за померлих, - йдеться на сайті ПЦУ.

Великий піст – це час посиленої молитви за всіх людей. Субота, в біблійному розумінні, «день спокою», тому й потрібно молимося за своїх близьких, що перебувають у вічності.

Згадувати спочилих у ці суботи пов’язано, ймовірно, з тим, що за православним уставом літургія не звершується в будні Великого посту, а тільки літургія ранішосвячених дарів, а отже неможливо звершити євхаристію в пам’ять про померлих.

Тож у ці дні варто помолитись, подавши записку з іменами спочилих, у пам’ять про них творити милосердя, зокрема, приносити до храму продукти, що не псуватимуться упродовж трьох тижнів (цукор, крупи, олія, вино), та провідувати могили.


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Теги: церква, поминальні суботи, Волинь
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