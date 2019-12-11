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У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО

У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
На вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль наїхав на дитину.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.

Аварія трапилась близько 18 години 10 березня поблизу Patio di Fiori.

Як розповів поліцейський, Opel заїжджав у двір та наїхав на ногу дитині. Її госпіталізували.

На місці події працює два екіпажі патрульних. Рух вулицею перекрили.

У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, дитина
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