У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО





Про це Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.



Аварія трапилась близько 18 години 10 березня поблизу Patio di Fiori.



Як розповів поліцейський, Opel заїжджав у двір та наїхав на ногу дитині. Її госпіталізували.



На місці події працює два екіпажі патрульних. Рух вулицею перекрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль наїхав на дитину.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Аварія трапилась близько 18 години 10 березня поблизу Patio di Fiori.Як розповів поліцейський, Opel заїжджав у двір та наїхав на ногу дитині. Її госпіталізували.На місці події працює два екіпажі патрульних. Рух вулицею перекрили.

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