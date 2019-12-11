У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
Сьогодні, 18:50
На вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль наїхав на дитину.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
Аварія трапилась близько 18 години 10 березня поблизу Patio di Fiori.
Як розповів поліцейський, Opel заїжджав у двір та наїхав на ногу дитині. Її госпіталізували.
На місці події працює два екіпажі патрульних. Рух вулицею перекрили.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
Аварія трапилась близько 18 години 10 березня поблизу Patio di Fiori.
Як розповів поліцейський, Opel заїжджав у двір та наїхав на ногу дитині. Її госпіталізували.
На місці події працює два екіпажі патрульних. Рух вулицею перекрили.
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