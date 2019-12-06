Крадіжки, аварії, хабарництво: до любомльських правоохоронців зверталися 80 разів





З-поміж зареєстрованих кримінальних правопорушень 3 крадіжки, 2 факти підроблення документів, 1 факт дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими та 1 факт хабарництва, –



За минулий тиждень виявлено 3 факти керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (з початку року виявлено 30).



Протягом тижня працівниками груп реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції в ході виконання службових обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил дорожнього руху було виявлено 144 порушення ПДР (з початку року 1065).



Також, поліцейськими зафіксовано 7 випадків перебування осіб, у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали людську гідність та громадську мораль, у 9 випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, також виявлено 6 порушень правил дозвільної системи та 3 випадки свідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом тижня, з 2 по 9 березня до Любомльського відділу поліції надійшло 80 звернень громадян. З них 47 розглянуто у відповідності ЗУ «Про звернення громадян» та по 9 фактах відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.З-поміж зареєстрованих кримінальних правопорушень 3 крадіжки, 2 факти підроблення документів, 1 факт дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими та 1 факт хабарництва, – пишуть на сторінці Любомльського відділу поліції.За минулий тиждень виявлено 3 факти керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (з початку року виявлено 30).Протягом тижня працівниками груп реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції в ході виконання службових обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил дорожнього руху було виявлено 144 порушення ПДР (з початку року 1065).Також, поліцейськими зафіксовано 7 випадків перебування осіб, у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали людську гідність та громадську мораль, у 9 випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, також виявлено 6 порушень правил дозвільної системи та 3 випадки свідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

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