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Крадіжки, аварії, хабарництво: до любомльських правоохоронців зверталися 80 разів

Крадіжки, аварії, хабарництво: до любомльських правоохоронців зверталися 80 разів
Протягом тижня, з 2 по 9 березня до Любомльського відділу поліції надійшло 80 звернень громадян. З них 47 розглянуто у відповідності ЗУ «Про звернення громадян» та по 9 фактах відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З-поміж зареєстрованих кримінальних правопорушень 3 крадіжки, 2 факти підроблення документів, 1 факт дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими та 1 факт хабарництва, – пишуть на сторінці Любомльського відділу поліції.

За минулий тиждень виявлено 3 факти керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (з початку року виявлено 30).

Протягом тижня працівниками груп реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції в ході виконання службових обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил дорожнього руху було виявлено 144 порушення ПДР (з початку року 1065).

Також, поліцейськими зафіксовано 7 випадків перебування осіб, у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали людську гідність та громадську мораль, у 9 випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, також виявлено 6 порушень правил дозвільної системи та 3 випадки свідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

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Теги: поліція, любомль, звернення
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