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У СНУ імені Лесі Українки на час карантину переходять на дистанційне навчання

У СНУ імені Лесі Українки на час карантину переходять на дистанційне навчання
Cтудентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проінформували про коронавірус, засоби його профілактики та розповіли про форму навчання впродовж тритижневого карантину.

Про це йдеться на сайті вишу.

12 березня зустрічі зі студентами організували декани всіх факультетів Лесиного вишу.

«Ми поінформували студентів про запровадження карантину. Але нагнітати ситуацію, гадаю, не варто. Потрібно чітко дотримуватися рекомендацій фахівців Міністерства охорони здоров’я України. І, звичайно, стежити за оновленням інформації про поширення коронавірусу», – сказала декан факультету хімії, екології та фармації, кандидат хімічних наук, доцент Лариса Марушко.

За словами декана факультету філології та журналістики Лілії Лавринович, у студентському середовищі немає паніки: «Всі дуже спокійні. Коли я кажу не хвилюватися і заспокоювати рідних – вони сміються. Цілком закономірно, що трішки тривожаться батьки».

Ці слова підтвердив третьокурсник медико-біологічного факультету Владислав Кафтулін.

«Відстежую інформацію, як і всі, у ЗМІ. Але як студент медико-біологічного факультету розумію специфіку поширення та небезпеку коронавірусу. До ситуації ставлюся з “холодною головою” та підтримую введення карантину. Адже ми маємо справу вже з пандемією. Планую дистанційно навчатися та виконувати завдання від викладачів. Також підтягуватиму свої знання і розпочну писати дипломну роботу», – розповів студент.

Декани запевняють, що викладацький склад університету із розумінням поставився до переходу на дистанційне навчання й адаптовують свою роботу.

«Частина викладачів використовуватиме для дистанційної роботи MOODLE, частина працюватиме через скайп, окремі завдання, де це доречно і можливо, передаватимуть електронною поштою. А якась частина занять буде відпрацьована після карантину. Тобто проблеми немає, спробуємо гнучко вийти із ситуації без жодних втрат для навчального процесу», – підсумувала декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович.

Як відомо, в Україні, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, оголошений загальнонаціональний карантин. Міністерство освіти і науки рекомендувало тимчасово обмежити освітній процес у всіх закладах освіти.

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 12 березня по 3 квітня всі аудиторні заняття знімуть із розкладу


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Теги: коронавірус, карантин, СНУ
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Коментарі 1
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швидше за все, ще й старий базар закриють під виглядом карантину. І приберуть всі контейнери, які їм заважають
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