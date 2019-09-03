Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні

Весняний пік активності кліщів припадає на квітень – травень, проте аномально тепла зима цього річ сприятливо вплинула на розмноження кліщів, а тепла погода і висока вологість — ідеальні умови для їх активності. Так, в медичні заклади області з приводу укусів кліщів за поточний тиждень уже звернулось двоє жителів Луцька.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Небезпека укусів кліщів полягає в тому, що вони є переносниками збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Найпоширенішими з них на території України та області зокрема, є кліщовий вірусний енцефаліт та хвороба Лайма (лаймбореліоз).До найбільшого ризику зараження цими хворобами схильні люди, чия діяльність обумовлена перебуванням в лісах. За останні кілька років, активність кліщів дещо підвищилася, тому стали частіше зустрічатися випадки зараження людей, що живуть в великих містах, і які перебували якийсь час в паркових зонах міста, приміських лісах, лісосмугах, присадибних ділянках.Кліщовий вірусний енцефаліт – це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, іноді навіть до летальних випадків. Період від зараження (укусу кліща) до перших клінічних проявів хвороби триває, в середньому, 7-14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого піднімається температура тіла, до 38-40°C, з’являється нудота, блювота, турбують болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. В місті присмоктування кліща з’являється еритема. В подальшому відмічається симптоми ураження центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем. Тому лікування такого хворого проводиться у стаціонарі під суворим наглядом фахівців.Протягом двох останніх років в Україні зареєстрували 7 випадків кліщового вірусного енцефаліту, усі на території Волинської області. Активно діючий природний осередок області — це майже вся територія Ратнівського району, в меншій мірі території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів, де періодично реєструються поодинокі випадки.Дещо інша ситуація склалась в області з хворобою Лайма, збудником якого є борелії. Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща (котре може з’явитися протягом 1-30 днів від моменту укусу), головний біль, ломота у всьому тілі і млявість.Захворювання характеризується поліморфізмом клінічних проявів, серед яких найбільш поширеними є ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, має схильність до рецидивів і хронічного перебігу. Особливе занепокоєння викликає високий відсоток пізніх уражень різних систем і органів через несвоєчасну діагностику, що призводить до хронічних проявів, довготривалої непрацездатності, інвалідизації, а подекуди – і до летальних випадків.На сьогодні в області встановлено майже 130 населених пунктів, де виявлявся кліщовий лаймбореліоз. Хвороба реєструється у всіх районах та містах області та має тенденцію до росту. У минулому році відмічено ріст захворюваності на 34% (59 випадків лаймбореліозу, проти 44 у 2018році), при тому, що в середньому по Україні спостерігалось зниження захворюваності на 17,3%. Найбільше у 2019 році захворілих осіб реєструвалось у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Старовижівському районах та м. Луцьку.Щорічно лабораторією особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» мікроскопічно досліджується до 300 кліщів, знятих з людей. При цьому у 30-35% виявляються борелії — збудники хвороби. У 2019 році цей показник ставонив 39,7%. Проведені мікроскопічне дослідження кліщів, зібраних на прапор, підтвердило наявність в них збудників лаймбореліозу — в 2,8%.В такій ситуації прогноз щодо кліщового лаймбореліозу передбачається неблагоприємний і на перший план виходять заходи профілактичного спрямування. Перш за все, це питання благоустрою прилеглих до зон відпочинку територій, проведення акарицидних обробок в місцях перебування людей та заходів попередження людей від укусів кровососних комах.