вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні

Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні
Весняний пік активності кліщів припадає на квітень – травень, проте аномально тепла зима цього річ сприятливо вплинула на розмноження кліщів, а тепла погода і висока вологість — ідеальні умови для їх активності. Так, в медичні заклади області з приводу укусів кліщів за поточний тиждень уже звернулось двоє жителів Луцька.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Небезпека укусів кліщів полягає в тому, що вони є переносниками збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Найпоширенішими з них на території України та області зокрема, є кліщовий вірусний енцефаліт та хвороба Лайма (лаймбореліоз).

До найбільшого ризику зараження цими хворобами схильні люди, чия діяльність обумовлена перебуванням в лісах. За останні кілька років, активність кліщів дещо підвищилася, тому стали частіше зустрічатися випадки зараження людей, що живуть в великих містах, і які перебували якийсь час в паркових зонах міста, приміських лісах, лісосмугах, присадибних ділянках.

Кліщовий вірусний енцефаліт – це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, іноді навіть до летальних випадків. Період від зараження (укусу кліща) до перших клінічних проявів хвороби триває, в середньому, 7-14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого піднімається температура тіла, до 38-40°C, з’являється нудота, блювота, турбують болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. В місті присмоктування кліща з’являється еритема. В подальшому відмічається симптоми ураження центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем. Тому лікування такого хворого проводиться у стаціонарі під суворим наглядом фахівців.

Протягом двох останніх років в Україні зареєстрували 7 випадків кліщового вірусного енцефаліту, усі на території Волинської області. Активно діючий природний осередок області — це майже вся територія Ратнівського району, в меншій мірі території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів, де періодично реєструються поодинокі випадки.
Дещо інша ситуація склалась в області з хворобою Лайма, збудником якого є борелії. Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща (котре може з’явитися протягом 1-30 днів від моменту укусу), головний біль, ломота у всьому тілі і млявість.
Захворювання характеризується поліморфізмом клінічних проявів, серед яких найбільш поширеними є ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, має схильність до рецидивів і хронічного перебігу. Особливе занепокоєння викликає високий відсоток пізніх уражень різних систем і органів через несвоєчасну діагностику, що призводить до хронічних проявів, довготривалої непрацездатності, інвалідизації, а подекуди – і до летальних випадків.

На сьогодні в області встановлено майже 130 населених пунктів, де виявлявся кліщовий лаймбореліоз. Хвороба реєструється у всіх районах та містах області та має тенденцію до росту. У минулому році відмічено ріст захворюваності на 34% (59 випадків лаймбореліозу, проти 44 у 2018році), при тому, що в середньому по Україні спостерігалось зниження захворюваності на 17,3%. Найбільше у 2019 році захворілих осіб реєструвалось у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Старовижівському районах та м. Луцьку.

Щорічно лабораторією особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» мікроскопічно досліджується до 300 кліщів, знятих з людей. При цьому у 30-35% виявляються борелії — збудники хвороби. У 2019 році цей показник ставонив 39,7%. Проведені мікроскопічне дослідження кліщів, зібраних на прапор, підтвердило наявність в них збудників лаймбореліозу — в 2,8%.

В такій ситуації прогноз щодо кліщового лаймбореліозу передбачається неблагоприємний і на перший план виходять заходи профілактичного спрямування. Перш за все, це питання благоустрою прилеглих до зон відпочинку територій, проведення акарицидних обробок в місцях перебування людей та заходів попередження людей від укусів кровососних комах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: енцефаліт, кліщі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 березня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:12
Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні
Сьогодні, 09:07
На Волині визначили 9 медзакладів, де лікуватимуть заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:57
У ТРЦ «ПортCity» посилили заходи дезінфекції та профілактики коронавірусу*
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
Двоє дітей з Луцька потрапили до лікарні через відпочинок в місцевому парку і Буковелі Двоє дітей з Луцька потрапили до лікарні через відпочинок в місцевому парку і Буковелі
03 вересень, 2019, 11:07
У двох парках Луцька – небезпечні кліщі У двох парках Луцька – небезпечні кліщі
11 липень, 2019, 16:40
Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках
02 липень, 2019, 16:55
У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
13 червень, 2019, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота
Сьогодні, 09:34
 0
13 березня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:12
 0
Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8