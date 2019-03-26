У Луцьку народилася 6-місячна «дюймовочка»: дівчинка – у реанімації





Про це Володимир Кіпко.



«Для того, щоб жити, «дюймовочці» потрібне спеціальне лікування, препарати і харчування. На жаль, держава цим батьків не забезпечує! Велике прохання до всіх, хто прочитає цей пост, підтримати фінансово дівчинку і батьків, бо без нас вони не справляться! Інформацію перевірив особисто!» – звертається до небайдужих Володимир.



Разом із тим, як повідомила очільниця КП «Волинський обласний перинатальний центр» Ірина Горавська, 29 лютого 2019 року Галина Чернишова народила дівчинку, яка перебуває на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії медичної установи з дня народження і до цього часу. У дитини дуже мала маса тіла при народженні, глибока морфо-функціональна незрілість. Дівчинка народилася на терміні 27 тижнів.



Окрім того, у немовляти РДС першого типу (респіраторний дистрес-синдром – важкий розлад дихання у недоношених новонароджених, обумовлений незрілістю легень і первинним дефіцитом сурфактанту); гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, гострий період; субепендимальний крововилив зліва та інші діагнози, вказані у відповідній довідці медиків.



Усі, хто має змогу та бажання допомогти маленькій «поспішайці» та її батькам, можуть переказати посильну фінансову допомогу за реквізитами:



4149 4993 4336 5100 – Чернишова Галина Юріївна. Контактний номер телефону мами дівчинки +38 063 87 86 485 .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 лютого 2020 року у Луцьку «поспішила на світ» дівчинка. Її вага при народженні становила 1205 грамів. За станом на сьогодні, за життя немовляти борються медики відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Волинський обласний перинатальний центр».Про це Волинським новинам повідомив адміністратор БО «Крила ангела»«Для того, щоб жити, «дюймовочці» потрібне спеціальне лікування, препарати і харчування. На жаль, держава цим батьків не забезпечує! Велике прохання до всіх, хто прочитає цей пост, підтримати фінансово дівчинку і батьків, бо без нас вони не справляться! Інформацію перевірив особисто!» – звертається до небайдужих Володимир.Разом із тим, як повідомила очільниця КП «Волинський обласний перинатальний центр», 29 лютого 2019 рокународила дівчинку, яка перебуває на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії медичної установи з дня народження і до цього часу. У дитини дуже мала маса тіла при народженні, глибока морфо-функціональна незрілість. Дівчинка народилася на терміні 27 тижнів.Окрім того, у немовляти РДС першого типу (респіраторний дистрес-синдром – важкий розлад дихання у недоношених новонароджених, обумовлений незрілістю легень і первинним дефіцитом сурфактанту); гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, гострий період; субепендимальний крововилив зліва та інші діагнози, вказані у відповідній довідці медиків.

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