У Запорізькій області від грипу померла 6-річна дитина





Про це інформує



Зазначається, що дитина захворіла 5 березня. А звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначну нежить, біль у горлі. Йому встановили діагноз – назофарингіт, лікувався вдома.



"09.03.2020 стан стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 гр., госпіталізований до стаціонару (дитяча лікарня) 12:10 в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла", - йдеться у повідомлені.



Проти грипу дитина не була щеплена.



При дослідженні виявили РНК грипу А (H1N1). Паталогоанатомічний діагноз – гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.



Всього по Україні з початку епідсезону 2019-2020 зареєстрували 63 летальних випадків від грипу, всі померлі не прищеплювались проти грипу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик.Про це інформує Запорізький обласний лабораторний центр Зазначається, що дитина захворіла 5 березня. А звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначну нежить, біль у горлі. Йому встановили діагноз – назофарингіт, лікувався вдома."09.03.2020 стан стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 гр., госпіталізований до стаціонару (дитяча лікарня) 12:10 в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла", - йдеться у повідомлені.Проти грипу дитина не була щеплена.При дослідженні виявили РНК грипу А (H1N1). Паталогоанатомічний діагноз – гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.Всього по Україні з початку епідсезону 2019-2020 зареєстрували 63 летальних випадків від грипу, всі померлі не прищеплювались проти грипу.

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