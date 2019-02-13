У Запорізькій області від грипу померла 6-річна дитина
Сьогодні, 17:44
У Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик.
Про це інформує Запорізький обласний лабораторний центр.
Зазначається, що дитина захворіла 5 березня. А звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначну нежить, біль у горлі. Йому встановили діагноз – назофарингіт, лікувався вдома.
"09.03.2020 стан стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 гр., госпіталізований до стаціонару (дитяча лікарня) 12:10 в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла", - йдеться у повідомлені.
Проти грипу дитина не була щеплена.
При дослідженні виявили РНК грипу А (H1N1). Паталогоанатомічний діагноз – гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.
Всього по Україні з початку епідсезону 2019-2020 зареєстрували 63 летальних випадків від грипу, всі померлі не прищеплювались проти грипу.
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Про це інформує Запорізький обласний лабораторний центр.
Зазначається, що дитина захворіла 5 березня. А звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначну нежить, біль у горлі. Йому встановили діагноз – назофарингіт, лікувався вдома.
"09.03.2020 стан стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 гр., госпіталізований до стаціонару (дитяча лікарня) 12:10 в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла", - йдеться у повідомлені.
Проти грипу дитина не була щеплена.
При дослідженні виявили РНК грипу А (H1N1). Паталогоанатомічний діагноз – гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.
Всього по Україні з початку епідсезону 2019-2020 зареєстрували 63 летальних випадків від грипу, всі померлі не прищеплювались проти грипу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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