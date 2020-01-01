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«На боротьбу з коронавірусом медикам виділять «додаткове заохочення», - Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

«На боротьбу з коронавірусом медикам виділять «додаткове заохочення», - Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, щодо короновірусної інфекції.

За словами президента, влада діє на випередження поширенню інфекції на території держави, - пише "Газета ua".

"Було вирішено запровадити низку заходів задля безпеки життя та здоров'я українців. Багато з цих заходів аналогічні діям країн, де статистика в 10-100 разів гірша від України. Ми не будемо чекати офіційної сотні чи тисячі хворих. У питанні життя і здоров'я українців не може бути передчасно - може бути запізно. Саме тому ми діємо рішуче і на випередження", - сказав Зеленський.

Він закликав українців утриматися від поїздок за кордон, дотримуватися заходів гігієни і не панікувати.

"Людей похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, я дуже прошу залишатися дома", - наголосив президент.

Він також запевнив, що військовослужбовці будуть максимально захищеними від коронавірусу. І повідомив, що залученим до боротьби з епідемією медпрацівникам виділять "додаткове заохочення".


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Теги: Зеленський, коронавірус
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