«На боротьбу з коронавірусом медикам виділять «додаткове заохочення», - Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 22:56
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, щодо короновірусної інфекції.
За словами президента, влада діє на випередження поширенню інфекції на території держави, - пише "Газета ua".
"Було вирішено запровадити низку заходів задля безпеки життя та здоров'я українців. Багато з цих заходів аналогічні діям країн, де статистика в 10-100 разів гірша від України. Ми не будемо чекати офіційної сотні чи тисячі хворих. У питанні життя і здоров'я українців не може бути передчасно - може бути запізно. Саме тому ми діємо рішуче і на випередження", - сказав Зеленський.
Він закликав українців утриматися від поїздок за кордон, дотримуватися заходів гігієни і не панікувати.
"Людей похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, я дуже прошу залишатися дома", - наголосив президент.
Він також запевнив, що військовослужбовці будуть максимально захищеними від коронавірусу. І повідомив, що залученим до боротьби з епідемією медпрацівникам виділять "додаткове заохочення".
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За словами президента, влада діє на випередження поширенню інфекції на території держави, - пише "Газета ua".
"Було вирішено запровадити низку заходів задля безпеки життя та здоров'я українців. Багато з цих заходів аналогічні діям країн, де статистика в 10-100 разів гірша від України. Ми не будемо чекати офіційної сотні чи тисячі хворих. У питанні життя і здоров'я українців не може бути передчасно - може бути запізно. Саме тому ми діємо рішуче і на випередження", - сказав Зеленський.
Він закликав українців утриматися від поїздок за кордон, дотримуватися заходів гігієни і не панікувати.
"Людей похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, я дуже прошу залишатися дома", - наголосив президент.
Він також запевнив, що військовослужбовці будуть максимально захищеними від коронавірусу. І повідомив, що залученим до боротьби з епідемією медпрацівникам виділять "додаткове заохочення".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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