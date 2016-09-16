У Любомлі відремонтують дорогу за 4 мільйони





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 24 березня, коли й заплановано розпочати аукціон, -



Очікувана вартість робіт становить 3,969 мільйона гривень.



Мова йде про капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Шевченка на ділянці від будинку №101 до вулиці Брестської.



Роботи включатимуть розбирання асфальтобетонного покриття, бруківки, бортових каменів, перекладання бруківки, очищення покриття, улаштування дорожніх корит та основ, планування площ, розлив бітумної емульсії, улаштування покриття з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, встановлення дорожніх знаків, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки тощо.



Ремонт мають завершити до 31 грудня 2021 року.

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