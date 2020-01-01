«Область готова до цієї загрози», – влада Волині про коронавірус

Влада Волині запевняє, що поки немає підстав панікувати через епідемію коронавірусу й область готова до цієї загрози.Про це йшлося сьогодні, 16 беорезня, під час брифінгу у Волинській ОДА.Заступниця голови Волинської ОДАзауважила, щоТак, за словами заступниці губернатора, на Волині є близько 100 ліжок в інфекційних стаціонарах, є достатня кількість інфекційних боксів, спеціалістів та 235 апаратів штучної вентиляції легенів. «За потреби будемо докупляти ще», - сказала Тетяна Щербак.За її інформацією, область проводить навчання для усіх людей, які можуть бути дотичні до порятунку людей під час епідемії коронавірусу.Начальник управління охорони здоров’я Волинірозповів, що зараз є 74 боксовані ліжка для можливих пацієнтів із коронавірусом.«Це перша лінія. Наступним етапом будуть узагалі інфекційні відділення. У них загалом в області 438 ліжок в інфекційних лікарнях області.Третій крок - перепрофілювання терапевтичних, кардіологічних відділень лікарень для потреб інфекційних хворих. Сподіваюся, до цього не дійде. Але такі плани є і ми розуміємо, що такий варіант розвитку подій можливий», - сказав Ващенюк.