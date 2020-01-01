«Область готова до цієї загрози», – влада Волині про коронавірус
Сьогодні, 13:44
Влада Волині запевняє, що поки немає підстав панікувати через епідемію коронавірусу й область готова до цієї загрози.
Про це йшлося сьогодні, 16 беорезня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що
Так, за словами заступниці губернатора, на Волині є близько 100 ліжок в інфекційних стаціонарах, є достатня кількість інфекційних боксів, спеціалістів та 235 апаратів штучної вентиляції легенів. «За потреби будемо докупляти ще», - сказала Тетяна Щербак.
За її інформацією, область проводить навчання для усіх людей, які можуть бути дотичні до порятунку людей під час епідемії коронавірусу.
Начальник управління охорони здоров’я Волині Ігор Ващенюк розповів, що зараз є 74 боксовані ліжка для можливих пацієнтів із коронавірусом.
«Це перша лінія. Наступним етапом будуть узагалі інфекційні відділення. У них загалом в області 438 ліжок в інфекційних лікарнях області.
Третій крок - перепрофілювання терапевтичних, кардіологічних відділень лікарень для потреб інфекційних хворих. Сподіваюся, до цього не дійде. Але такі плани є і ми розуміємо, що такий варіант розвитку подій можливий», - сказав Ващенюк.
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Про це йшлося сьогодні, 16 беорезня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що
Так, за словами заступниці губернатора, на Волині є близько 100 ліжок в інфекційних стаціонарах, є достатня кількість інфекційних боксів, спеціалістів та 235 апаратів штучної вентиляції легенів. «За потреби будемо докупляти ще», - сказала Тетяна Щербак.
За її інформацією, область проводить навчання для усіх людей, які можуть бути дотичні до порятунку людей під час епідемії коронавірусу.
Начальник управління охорони здоров’я Волині Ігор Ващенюк розповів, що зараз є 74 боксовані ліжка для можливих пацієнтів із коронавірусом.
«Це перша лінія. Наступним етапом будуть узагалі інфекційні відділення. У них загалом в області 438 ліжок в інфекційних лікарнях області.
Третій крок - перепрофілювання терапевтичних, кардіологічних відділень лікарень для потреб інфекційних хворих. Сподіваюся, до цього не дійде. Але такі плани є і ми розуміємо, що такий варіант розвитку подій можливий», - сказав Ващенюк.
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