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«Волиньобленерго» іде на карантин: обмежили доступ відвідувачів

«Волиньобленерго» іде на карантин: обмежили доступ відвідувачів
У ПрАТ «Волиньобленерго» тимчасово обмежили доступ для відвідувачів філій, управління та Центру обслуговування клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для вирішення невідкладних питань, пов’язаних із розподілом електроенергії, юридичні та побутові споживачі можуть скористатися спеціальними скриньками, які розміщені при вході:

– для кореспонденції (для листування та документів);
– для передачі показів електроенергії юридичних осіб;
– для передачі показів електроенергії побутових споживачів.

На період карантину для спілкування з фахівцями «Волиньобленерго» просять контактувати через телефонний або електронний зв’язок та використовувати дистанційні сервіси.

Передати покази електроенергії можна:

– телефоном кол-центру 0-800-21-01-31 (цілодобово);
– доєднавшись до «Вайбер»-бота чи «Телеграм»-бота;
– через особисті кабінети побутового споживача та юридичної особи.

Звернення, скаргу, заявку приймуть за номером кол-центру 0-800-21-01-31. Також з приводу будь-яких питань звертайтеся за телефонами філій.
Віддалено подати заяву про приєднання до електричних мереж та онлайн відстежити стан реалізації приєднання, можна за посиланням. Для подачі заявки потрібно зареєструватися в особистому кабінеті.

Додають, що тимчасове обмеження доступу в компанії ввели задля упередження можливого розповсюдження коронавірусу на всій території України і захисту здоров’я громадян.

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Теги: обленерго, Волинь, карантин
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