Чому мешканці Прилуцької сільради платять за проїзд дорожче

Розповіли, чому у маршрутках, що їздять у межах Прилуцького старостинського округу, а нині це – Луцька міська територіальна громада, пасажирам доводиться платити дорожче.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.наголосив, що Прилуцький старостинський округ – це міська територіальна громада, однак перевізники возять людей дорожче, аніж за 6 гривень.Заммераповідомив, що міські перевезення регулюються економічно обґрунтованим тарифом, прорахунки виносять на громадське обговорення, згодом рішення ухвалює виконком. Міжміські маршрути погоджує ОДА і там – неврегульований тариф.«Ми не маємо права впливати на перевізників, що їздять на міжміських маршрутах, аби вони зробили тариф 6 гривень. Сподіваюся, коли до нас приєднають інші ОТГ, то ми зможемо впливати на тарифи, що діятимуть в межах великої громади», - сказав він.