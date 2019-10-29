Чому мешканці Прилуцької сільради платять за проїзд дорожче
Сьогодні, 10:20
Розповіли, чому у маршрутках, що їздять у межах Прилуцького старостинського округу, а нині це – Луцька міська територіальна громада, пасажирам доводиться платити дорожче.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Михайло Щур наголосив, що Прилуцький старостинський округ – це міська територіальна громада, однак перевізники возять людей дорожче, аніж за 6 гривень.
Заммера Григорій Недопад повідомив, що міські перевезення регулюються економічно обґрунтованим тарифом, прорахунки виносять на громадське обговорення, згодом рішення ухвалює виконком. Міжміські маршрути погоджує ОДА і там – неврегульований тариф.
«Ми не маємо права впливати на перевізників, що їздять на міжміських маршрутах, аби вони зробили тариф 6 гривень. Сподіваюся, коли до нас приєднають інші ОТГ, то ми зможемо впливати на тарифи, що діятимуть в межах великої громади», - сказав він.
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Михайло Щур наголосив, що Прилуцький старостинський округ – це міська територіальна громада, однак перевізники возять людей дорожче, аніж за 6 гривень.
Заммера Григорій Недопад повідомив, що міські перевезення регулюються економічно обґрунтованим тарифом, прорахунки виносять на громадське обговорення, згодом рішення ухвалює виконком. Міжміські маршрути погоджує ОДА і там – неврегульований тариф.
«Ми не маємо права впливати на перевізників, що їздять на міжміських маршрутах, аби вони зробили тариф 6 гривень. Сподіваюся, коли до нас приєднають інші ОТГ, то ми зможемо впливати на тарифи, що діятимуть в межах великої громади», - сказав він.
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