вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому мешканці Прилуцької сільради платять за проїзд дорожче

Чому мешканці Прилуцької сільради платять за проїзд дорожче
Розповіли, чому у маршрутках, що їздять у межах Прилуцького старостинського округу, а нині це – Луцька міська територіальна громада, пасажирам доводиться платити дорожче.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Михайло Щур наголосив, що Прилуцький старостинський округ – це міська територіальна громада, однак перевізники возять людей дорожче, аніж за 6 гривень.

Заммера Григорій Недопад повідомив, що міські перевезення регулюються економічно обґрунтованим тарифом, прорахунки виносять на громадське обговорення, згодом рішення ухвалює виконком. Міжміські маршрути погоджує ОДА і там – неврегульований тариф.

«Ми не маємо права впливати на перевізників, що їздять на міжміських маршрутах, аби вони зробили тариф 6 гривень. Сподіваюся, коли до нас приєднають інші ОТГ, то ми зможемо впливати на тарифи, що діятимуть в межах великої громади», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Прилуцьке, проїзд, оплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неповнолітній п'яний волинянин на мотоциклі врізався у дерево: пасажир загинув
Сьогодні, 10:50
На луцьких маршрутах №3 та №6 – нові перевізники
Сьогодні, 10:25
Чому мешканці Прилуцької сільради платять за проїзд дорожче
Сьогодні, 10:20
На Волині у лікарні обікрали медсестру
Сьогодні, 10:13
Рідні жінки, яка померла в Чернівцях від наслідків коронавірусу, обурені діями лікарів
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
Лучани продовжують розраховуватися за проїзд готівкою. ВІДЕО Лучани продовжують розраховуватися за проїзд готівкою. ВІДЕО
10 січень, 21:17
Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька
29 жовтень, 2019, 17:42
Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті
29 липень, 2019, 12:25
У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті
14 листопад, 2018, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли волинянина, який викрав авто у селищі на Волині
Сьогодні, 11:18
 0
У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин
Сьогодні, 11:15
 0
Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
Сьогодні, 11:04
 0
У Луцьку з’явиться проїзний е-квиток у тролейбусах, однак не для всіх
Сьогодні, 11:00
 0
Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8