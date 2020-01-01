У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації





Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської облдержадміністрації у Facebook, - пише УНІАН.



Рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



«Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області через коронавірус ввели режим надзвичайної ситуації.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської облдержадміністрації у Facebook, - пише УНІАН.Рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.«Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію