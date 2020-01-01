У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 12:15
У Київській області через коронавірус ввели режим надзвичайної ситуації.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської облдержадміністрації у Facebook, - пише УНІАН.
Рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської облдержадміністрації у Facebook, - пише УНІАН.
Рішення прийняли 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.
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