Мікрорайон у Луцьку залишиться без гарячої та холодної води





Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».



У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на бойлерній за адресою вул. Арцеулова, 3в буде тимчасово відсутнє гаряче та холодне водопостачання за такими адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Грушевського, 3, 5, вул. Привокзальна, 15, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25, а також вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5.



Водопостачання зупинять із 9:00 і орієнтовно до 13:00.



На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 19 березня зупинять водопостачання у частині Привокзального мікрорайону.Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на бойлерній за адресою вул. Арцеулова, 3в буде тимчасово відсутнє гаряче та холодне водопостачання за такими адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Грушевського, 3, 5, вул. Привокзальна, 15, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25, а також вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5.Водопостачання зупинять із 9:00 і орієнтовно до 13:00.На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.

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