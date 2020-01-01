Мікрорайон у Луцьку залишиться без гарячої та холодної води
Сьогодні, 17:25
У Луцьку 19 березня зупинять водопостачання у частині Привокзального мікрорайону.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».
У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на бойлерній за адресою вул. Арцеулова, 3в буде тимчасово відсутнє гаряче та холодне водопостачання за такими адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Грушевського, 3, 5, вул. Привокзальна, 15, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25, а також вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5.
Водопостачання зупинять із 9:00 і орієнтовно до 13:00.
На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».
У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на бойлерній за адресою вул. Арцеулова, 3в буде тимчасово відсутнє гаряче та холодне водопостачання за такими адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Грушевського, 3, 5, вул. Привокзальна, 15, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25, а також вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5.
Водопостачання зупинять із 9:00 і орієнтовно до 13:00.
На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мікрорайон у Луцьку залишиться без гарячої та холодної води
Сьогодні, 17:25
У Луцьку шість будинків вже декілька днів сидять без тепла
Сьогодні, 17:05
На в'їздах і виїздах з Волині перебуватиме поліція
Сьогодні, 16:37
Медіа