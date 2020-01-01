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Мікрорайон у Луцьку залишиться без гарячої та холодної води

Мікрорайон у Луцьку залишиться без гарячої та холодної води
У Луцьку 19 березня зупинять водопостачання у частині Привокзального мікрорайону.

Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на бойлерній за адресою вул. Арцеулова, 3в буде тимчасово відсутнє гаряче та холодне водопостачання за такими адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Грушевського, 3, 5, вул. Привокзальна, 15, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25, а також вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5.

Водопостачання зупинять із 9:00 і орієнтовно до 13:00.

На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.


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Теги: Луцькводоканал, відключення водопостачання
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