На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44
У райцентрі Ківерці, в районі озера Молодіжне, трапилася аварія.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Інцидент стався близько 18:00. Автомобіль Volvo злетів з дороги у рів зі стічними водами.
Потерпілим надається перша медична допомога.
На місці події працювали дві карети швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Інцидент стався близько 18:00. Автомобіль Volvo злетів з дороги у рів зі стічними водами.
Потерпілим надається перша медична допомога.
На місці події працювали дві карети швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції.
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Коментарі 1
клоун за кермом просто
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