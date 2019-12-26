На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Інцидент стався близько 18:00. Автомобіль Volvo злетів з дороги у рів зі стічними водами.



Потерпілим надається перша медична допомога.



На місці події працювали дві карети швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Ківерці, в районі озера Молодіжне, трапилася аварія.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Інцидент стався близько 18:00. Автомобіль Volvo злетів з дороги у рів зі стічними водами.Потерпілим надається перша медична допомога.На місці події працювали дві карети швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції.

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