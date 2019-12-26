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На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО

На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО
У райцентрі Ківерці, в районі озера Молодіжне, трапилася аварія.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Інцидент стався близько 18:00. Автомобіль Volvo злетів з дороги у рів зі стічними водами.

Потерпілим надається перша медична допомога.

На місці події працювали дві карети швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції.

На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автівка злетіла з дороги та перевернулася у рів з водою. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Ківерці, аварія, річка
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