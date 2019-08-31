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На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію

На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним – за необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", – прокоментував глава облради Святослав Олійник.

Також він висловив надію, що уряд забезпечить області експрес-тестами діагностики коронавіруса.

Крім цього, глава облради звернувся до керівництва поліції з проханням не закривати підприємства, де для цього немає гострої необхідності.

"Ми повинні зберегти максимально життєзабезпечення регіону", – підсумував глава облради.


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Теги: Дніпропетровщина, надзвичайна ситуація
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