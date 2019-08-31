На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію

У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус COVID-19.Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради."Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним – за необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", – прокоментував глава облрадиТакож він висловив надію, що уряд забезпечить області експрес-тестами діагностики коронавіруса.Крім цього, глава облради звернувся до керівництва поліції з проханням не закривати підприємства, де для цього немає гострої необхідності."Ми повинні зберегти максимально життєзабезпечення регіону", – підсумував глава облради.