На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 15:08
У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус COVID-19.
Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним – за необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", – прокоментував глава облради Святослав Олійник.
Також він висловив надію, що уряд забезпечить області експрес-тестами діагностики коронавіруса.
Крім цього, глава облради звернувся до керівництва поліції з проханням не закривати підприємства, де для цього немає гострої необхідності.
"Ми повинні зберегти максимально життєзабезпечення регіону", – підсумував глава облради.
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Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним – за необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", – прокоментував глава облради Святослав Олійник.
Також він висловив надію, що уряд забезпечить області експрес-тестами діагностики коронавіруса.
Крім цього, глава облради звернувся до керівництва поліції з проханням не закривати підприємства, де для цього немає гострої необхідності.
"Ми повинні зберегти максимально життєзабезпечення регіону", – підсумував глава облради.
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