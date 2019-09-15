вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
На місці протягом дня працював пожежний екіпаж ДП «Колківське ЛГ», довелося залучати наявну техніку, в тому числі пожежний автомобіль. Трактором по периметру в обох місцях проорано мінсмуги. Локалізовували пожежу лісівники від 11 до 17 години.

Про це пишуть на сторіці ВОУЛМГ у фейсбуці.

Зазначають, що вогонь на сільгоспугіддях в одному випадку загрожував пожежею в лісі, в іншому – уже підступав до села.

"В обох місцях встигли вигоріти значні території. Хтось запалив траву на полях поблизу села Грузятин Маневицького р-ну. Ще одна така ж стихія вирувала біля сіл Велика Осниця та Заріччя. Вогонь у суху вітряну погоду розповсюджувався надзвичайно швидко. Без сумніву, у тих місцях знищено все живе, нанесено значну шкоду екології.

На щастя, в обох випадках вогонь таки вдалося зупинити, вистачило сил та ресурсів.

Попереду вихідні. Лісівники в усій області перебувають у повній пожежній готовності. Хтозна, чи знову не вистачить розуму якомусь «господарю» таким чином очистити поле від сухої трави", - йдеться у дописі.

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави

На Волині лісівники гасили підпали сухої трави


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, суха трава, дснс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
Сьогодні, 21:12
В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Сьогодні, 20:49
На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:40
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Пожежа у Луцьку: на узбережжі річки горить суха трава Пожежа у Луцьку: на узбережжі річки горить суха трава
12 березень, 23:43
На Волині сім разів гасили пожежу через підпал сухої трави На Волині сім разів гасили пожежу через підпал сухої трави
10 березень, 23:23
Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО Палили суху траву: під Києвом згоріла частина села – будинки, сараї та автомобіль. ФОТО
15 вересень, 2019, 05:46
На Волині оштрафували палія сухої трави На Волині оштрафували палія сухої трави
19 березень, 05:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
Сьогодні, 21:12
 0
В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Сьогодні, 20:49
 0
На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:40
 0
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8