На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
Сьогодні, 21:12
На місці протягом дня працював пожежний екіпаж ДП «Колківське ЛГ», довелося залучати наявну техніку, в тому числі пожежний автомобіль. Трактором по периметру в обох місцях проорано мінсмуги. Локалізовували пожежу лісівники від 11 до 17 години.
Про це пишуть на сторіці ВОУЛМГ у фейсбуці.
Зазначають, що вогонь на сільгоспугіддях в одному випадку загрожував пожежею в лісі, в іншому – уже підступав до села.
"В обох місцях встигли вигоріти значні території. Хтось запалив траву на полях поблизу села Грузятин Маневицького р-ну. Ще одна така ж стихія вирувала біля сіл Велика Осниця та Заріччя. Вогонь у суху вітряну погоду розповсюджувався надзвичайно швидко. Без сумніву, у тих місцях знищено все живе, нанесено значну шкоду екології.
На щастя, в обох випадках вогонь таки вдалося зупинити, вистачило сил та ресурсів.
Попереду вихідні. Лісівники в усій області перебувають у повній пожежній готовності. Хтозна, чи знову не вистачить розуму якомусь «господарю» таким чином очистити поле від сухої трави", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторіці ВОУЛМГ у фейсбуці.
Зазначають, що вогонь на сільгоспугіддях в одному випадку загрожував пожежею в лісі, в іншому – уже підступав до села.
"В обох місцях встигли вигоріти значні території. Хтось запалив траву на полях поблизу села Грузятин Маневицького р-ну. Ще одна така ж стихія вирувала біля сіл Велика Осниця та Заріччя. Вогонь у суху вітряну погоду розповсюджувався надзвичайно швидко. Без сумніву, у тих місцях знищено все живе, нанесено значну шкоду екології.
На щастя, в обох випадках вогонь таки вдалося зупинити, вистачило сил та ресурсів.
Попереду вихідні. Лісівники в усій області перебувають у повній пожежній готовності. Хтозна, чи знову не вистачить розуму якомусь «господарю» таким чином очистити поле від сухої трави", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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