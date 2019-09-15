На Волині лісівники гасили підпали сухої трави

На місці протягом дня працював пожежний екіпаж ДП «Колківське ЛГ», довелося залучати наявну техніку, в тому числі пожежний автомобіль. Трактором по периметру в обох місцях проорано мінсмуги. Локалізовували пожежу лісівники від 11 до 17 години.Про це пишуть на сторіці ВОУЛМГ у фейсбуці.Зазначають, що вогонь на сільгоспугіддях в одному випадку загрожував пожежею в лісі, в іншому – уже підступав до села."В обох місцях встигли вигоріти значні території. Хтось запалив траву на полях поблизу села Грузятин Маневицького р-ну. Ще одна така ж стихія вирувала біля сіл Велика Осниця та Заріччя. Вогонь у суху вітряну погоду розповсюджувався надзвичайно швидко. Без сумніву, у тих місцях знищено все живе, нанесено значну шкоду екології.На щастя, в обох випадках вогонь таки вдалося зупинити, вистачило сил та ресурсів.Попереду вихідні. Лісівники в усій області перебувають у повній пожежній готовності. Хтозна, чи знову не вистачить розуму якомусь «господарю» таким чином очистити поле від сухої трави", - йдеться у дописі.