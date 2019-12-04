Розповіли, як будували луцький «Промінь» у 1960-х





У місті збудували добрий десяток об’єктів, одним із головних серед яких став кінотеатр «Промінь», -



У другій половині 1960-х над проектом працювали кілька авторів, серед них – Василь Маловиця та Ростислав Метельницький. Кінотеатр спочатку проектували на 1200 місць. Пізніше проект дещо спростили, він став менш індивідуальним, менш яскравим, також зменшили кількість місць. Це була величезна на той час споруда, збудована на розвилці тодішніх вулиць Артема (проспект Перемоги) та проспекту Правди (проспект Грушевського).



Як і інші споруди міста того періоду, «Промінь» мав великі площини з віконного скла, металевий декор фасадів. Усередині скульптор Віктор Шингур виконав великий горельєф на космічну тематику.



Згодом кінотеатр перейменували на «Москву», а ще пізніше повернули першу назву. У 1990-х роках він, як і інші кінотеатри міста, занепав.

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