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Розповіли, як будували луцький «Промінь» у 1960-х

Розповіли, як будували луцький «Промінь» у 1960-х
На початок шістдесятих у Луцьку сформувалася нова група архітекторів, які намагалися втілювати сміливі ідеї архітектури періоду «хрущовської відлиги».

У місті збудували добрий десяток об’єктів, одним із головних серед яких став кінотеатр «Промінь», - пишуть Хроніки Любарта.

У другій половині 1960-х над проектом працювали кілька авторів, серед них – Василь Маловиця та Ростислав Метельницький. Кінотеатр спочатку проектували на 1200 місць. Пізніше проект дещо спростили, він став менш індивідуальним, менш яскравим, також зменшили кількість місць. Це була величезна на той час споруда, збудована на розвилці тодішніх вулиць Артема (проспект Перемоги) та проспекту Правди (проспект Грушевського).

Як і інші споруди міста того періоду, «Промінь» мав великі площини з віконного скла, металевий декор фасадів. Усередині скульптор Віктор Шингур виконав великий горельєф на космічну тематику.

Згодом кінотеатр перейменували на «Москву», а ще пізніше повернули першу назву. У 1990-х роках він, як і інші кінотеатри міста, занепав.

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Теги: промінь, історія, ретрофото
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