Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння





Окремі храми подбали хоча б про мінімальну безпеку прихожан, в той час як в інших залишається лише сподіватись на те, що парафіянин поруч з вами – здоровий, -



19 березня Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу:



«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими». Також він закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися у своїх будинках для власної безпеки і захисту населення.



Влада міста зустрічалась з представниками церков різних конфесій та закликала обмежити богослужіння. Своєю чергою, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі зазначили, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, скасовули дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.



Слід зазначити, що сьогодні таку можливість реалізували й по телебаченню. Приміром, UA: Волинь транслювало богослужіння з собору Святої Трійці міста Луцька.



В соцмережах питання відвідування храмів в карантин щораз викликає палку дискусію з переходами на особистості, адже питання віри – надзвичайно особисте і делікатне.



Проте уникнути провокації конфліктів – неможливо.



Отож, в недільний ранок 22 березня Інформаційне агентство Волинські Новини вирішило відвідати храми різних конфесій в різних частинах міста, аби подивитись, як відбуваються богослужіння в умовах карантину.



Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської УПЦ (проспект Соборності, 39)



Тут зібралося чи не найбільше людей. На дверях основного храму оголошення про карантин, а поруч попередження про те, що служби проходять у нижньому храмі.



Декілька людей стояло біля стіни церкви, проте основна маса вірян — на площі перед будівництвом. Були і з дітками, і з колясками.



Під майбутнім храмом знаходиться нижній храм — відносно невелике приміщення, наповнене людьми. Однак основна маса стояла перед храмом, а служба велася по гучномовцю.









Храм Святих Солунських УАПЦ (вулиця Гетьмана Мазепи, 61)



Перед храмом одна жінка. Службу чути, тобто можна стояти на вулиці. Всередині храму є прихожани, на підлозі розстелені килими. Служба відбувається в звичному режимі, жодних оголошень про карантин тут немає.









Храм Великомучениці Катерини ПЦУ (вулиця Ветеранів, 1а)



Всі стоять у храмі. В приміщенні тіснувато, хоч на фото цього і не дуже помітно, адже основна маса людей скупчилася біля лівої стіни. Тут вперше за три храми бачимо антисептик у точці продажу свічок.











Храм преподобного Іова Почаївського ПЦУ (бульвар Дружби народів)



На службі – не багатолюдно. Люди тримають дистанцію одне від одного, адже це дозволяє простір. Ручка дверей тут обмотана марлею з дезінфікуючим розчином, а на вході знову бачимо дезінфектори.









Свято-Іллінський храм УПЦ (вулиця Станіславського)



Ні дезінфекторів, ні накладки на ручку дверей знайти не вдалось. Людей тут помітно більше, тому тримати достатню дистанцію одне від одного вони не можуть фізично.







Замість P.S.



В храмах є усі умови для того, щоб люди стояли перед ними, тому все залежить від вірян та священників. На храмах дуже мало інформації про карантин – рідко можна знайти попередження чи інформаційний бюлетень. Людей старшого віку, візуально, не так багато, як завжди. Вірогідна причина – проблеми з доїздом. Маски одягає менше третини парафіян. Дистанція, загалом, дотримується, але в умовах храму це дуже сумнівний засіб захисту.



Разом з тим, чимало залежить і від особистої свідомості священників. Як розповів ІА Волинські Новини один з прихожан ПЦУ, священик згадав за карантин і цікавився самопочуттям.



«Вчора було 9 днів по бабці. Священник сам наголосив, що карантин обмежує збирання людей. Сказав, що проведе панахиду на кладовищі. Розпитував усю родину – чи здорові і чи нема контактів із Польщею та Італією, провів повноцінну службу на могилі», – каже чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри заборону масових зборів та всеукраїнський карантин, скасування громадського транспорту та масові заклики залишатись вдома, лучани не готові відмовитися від відвідування церков.Окремі храми подбали хоча б про мінімальну безпеку прихожан, в той час як в інших залишається лише сподіватись на те, що парафіянин поруч з вами – здоровий, - пише ІА Волинські новини.19 березня Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу:«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими». Також він закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися у своїх будинках для власної безпеки і захисту населення.Влада міста зустрічалась з представниками церков різних конфесій та закликала обмежити богослужіння. Своєю чергою, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі зазначили, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, скасовули дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.Слід зазначити, що сьогодні таку можливість реалізували й по телебаченню. Приміром, UA: Волинь транслювало богослужіння з собору Святої Трійці міста Луцька.В соцмережах питання відвідування храмів в карантин щораз викликає палку дискусію з переходами на особистості, адже питання віри – надзвичайно особисте і делікатне.Проте уникнути провокації конфліктів – неможливо.Отож, в недільний ранок 22 березня Інформаційне агентство Волинські Новини вирішило відвідати храми різних конфесій в різних частинах міста, аби подивитись, як відбуваються богослужіння в умовах карантину.Тут зібралося чи не найбільше людей. На дверях основного храму оголошення про карантин, а поруч попередження про те, що служби проходять у нижньому храмі.Декілька людей стояло біля стіни церкви, проте основна маса вірян — на площі перед будівництвом. Були і з дітками, і з колясками.Під майбутнім храмом знаходиться нижній храм — відносно невелике приміщення, наповнене людьми. Однак основна маса стояла перед храмом, а служба велася по гучномовцю.Перед храмом одна жінка. Службу чути, тобто можна стояти на вулиці. Всередині храму є прихожани, на підлозі розстелені килими. Служба відбувається в звичному режимі, жодних оголошень про карантин тут немає.Всі стоять у храмі. В приміщенні тіснувато, хоч на фото цього і не дуже помітно, адже основна маса людей скупчилася біля лівої стіни. Тут вперше за три храми бачимо антисептик у точці продажу свічок.На службі – не багатолюдно. Люди тримають дистанцію одне від одного, адже це дозволяє простір. Ручка дверей тут обмотана марлею з дезінфікуючим розчином, а на вході знову бачимо дезінфектори.Ні дезінфекторів, ні накладки на ручку дверей знайти не вдалось. Людей тут помітно більше, тому тримати достатню дистанцію одне від одного вони не можуть фізично.Замість P.S.В храмах є усі умови для того, щоб люди стояли перед ними, тому все залежить від вірян та священників. На храмах дуже мало інформації про карантин – рідко можна знайти попередження чи інформаційний бюлетень. Людей старшого віку, візуально, не так багато, як завжди. Вірогідна причина – проблеми з доїздом. Маски одягає менше третини парафіян. Дистанція, загалом, дотримується, але в умовах храму це дуже сумнівний засіб захисту.Разом з тим, чимало залежить і від особистої свідомості священників. Як розповів ІА Волинські Новини один з прихожан ПЦУ, священик згадав за карантин і цікавився самопочуттям.«Вчора було 9 днів по бабці. Священник сам наголосив, що карантин обмежує збирання людей. Сказав, що проведе панахиду на кладовищі. Розпитував усю родину – чи здорові і чи нема контактів із Польщею та Італією, провів повноцінну службу на могилі», – каже чоловік.

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