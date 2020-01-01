Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн





Спільнота уже налічує понад 700 учасників і ця кількість постійно збільшується. В чаті пропонують і шукають різноманітні товари і навіть торгуються як на справжньому базарі, -



Адміністратори чату просять продавців вказувати наявність і ціни товару, контактні дані, а деталі з’ясовувати у приватних повідомленнях.



Щоб знайти спільноту достатньо у пошуку



Також у Facebook з'явилася група Збережемо малий бізнес - Продажі з доставкою, де об'єдналися луцькі підприємці, які готові постачати свої товари додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чат «Луцький ринок онлайн» створили місцеві підприємці у розпалі карантину.Спільнота уже налічує понад 700 учасників і ця кількість постійно збільшується. В чаті пропонують і шукають різноманітні товари і навіть торгуються як на справжньому базарі, - пише Район.in.uaАдміністратори чату просять продавців вказувати наявність і ціни товару, контактні дані, а деталі з’ясовувати у приватних повідомленнях.Щоб знайти спільноту достатньо у пошуку додатку Viber ввести фразу «Луцький ринок онлайн». Або перейти за посиланням.Також у Facebook з'явилася група Збережемо малий бізнес - Продажі з доставкою, де об'єдналися луцькі підприємці, які готові постачати свої товари додому.

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