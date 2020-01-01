Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
Чат «Луцький ринок онлайн» створили місцеві підприємці у розпалі карантину.
Спільнота уже налічує понад 700 учасників і ця кількість постійно збільшується. В чаті пропонують і шукають різноманітні товари і навіть торгуються як на справжньому базарі, - пише Район.in.ua
Адміністратори чату просять продавців вказувати наявність і ціни товару, контактні дані, а деталі з’ясовувати у приватних повідомленнях.
Щоб знайти спільноту достатньо у пошуку додатку Viber ввести фразу «Луцький ринок онлайн». Або перейти за посиланням.
Також у Facebook з'явилася група Збережемо малий бізнес - Продажі з доставкою, де об'єдналися луцькі підприємці, які готові постачати свої товари додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Спільнота уже налічує понад 700 учасників і ця кількість постійно збільшується. В чаті пропонують і шукають різноманітні товари і навіть торгуються як на справжньому базарі, - пише Район.in.ua
Адміністратори чату просять продавців вказувати наявність і ціни товару, контактні дані, а деталі з’ясовувати у приватних повідомленнях.
Щоб знайти спільноту достатньо у пошуку додатку Viber ввести фразу «Луцький ринок онлайн». Або перейти за посиланням.
Також у Facebook з'явилася група Збережемо малий бізнес - Продажі з доставкою, де об'єдналися луцькі підприємці, які готові постачати свої товари додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
Медіа