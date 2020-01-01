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Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн

Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Чат «Луцький ринок онлайн» створили місцеві підприємці у розпалі карантину.

Спільнота уже налічує понад 700 учасників і ця кількість постійно збільшується. В чаті пропонують і шукають різноманітні товари і навіть торгуються як на справжньому базарі, - пише Район.in.ua

Адміністратори чату просять продавців вказувати наявність і ціни товару, контактні дані, а деталі з’ясовувати у приватних повідомленнях.

Щоб знайти спільноту достатньо у пошуку додатку Viber ввести фразу «Луцький ринок онлайн». Або перейти за посиланням.

Також у Facebook з'явилася група Збережемо малий бізнес - Продажі з доставкою, де об'єдналися луцькі підприємці, які готові постачати свої товари додому.

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Теги: чат, ринок, луцьк, карантин
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