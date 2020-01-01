вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня

Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.303, а продаж – 28.400.

Євро при купівлі становить – 29.028, продажу – 30.491.

Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів
Сьогодні, 09:30
В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу
Сьогодні, 09:10
Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:00
Житомирські лікарі хотіли взяти гроші за тест з чоловіка, у якого підозрювали COVID-19
Сьогодні, 08:47
Нирка померлого військового врятувала життя волинському атовцю
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
21 березень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 20 березня Курс валют у Луцьку на 20 березня
20 березень, 09:05
Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня
19 березень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 18 березня Курс валют у Луцьку на 18 березня
18 березень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в пожежі загинули двоє братів
Сьогодні, 10:04
 0
На Волині волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого Героя, якого виховує бабуся
Сьогодні, 10:02
 0
У селі на Волині двоє хлопців обікрали склад
Сьогодні, 09:55
 0
Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів
Сьогодні, 09:30
 0
В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8