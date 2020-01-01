Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня





Євро при купівлі становить – 29.028, продажу – 30.491.



Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.

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