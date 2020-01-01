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Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина

Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
Судитимуть 33-річного мешканця одного з сіл Любомльського району за умисне вбивство та крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Увечері 24 грудня 2019 року нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі односельчанина, тричі вдарив його ножем. Від крововтрати унаслідок ушкодження сонної артерії потерпілий помер. Після того зловмисник прихопив із собою особисті речі жертви та втік.

Нині обвинувачений у вчиненні цих злочинів перебуває під вартою й очікує суду.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Любомильський район, вбивство, суд
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