Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
Сьогодні, 19:20
Судитимуть 33-річного мешканця одного з сіл Любомльського району за умисне вбивство та крадіжки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 24 грудня 2019 року нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі односельчанина, тричі вдарив його ножем. Від крововтрати унаслідок ушкодження сонної артерії потерпілий помер. Після того зловмисник прихопив із собою особисті речі жертви та втік.
Нині обвинувачений у вчиненні цих злочинів перебуває під вартою й очікує суду.
Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 24 грудня 2019 року нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі односельчанина, тричі вдарив його ножем. Від крововтрати унаслідок ушкодження сонної артерії потерпілий помер. Після того зловмисник прихопив із собою особисті речі жертви та втік.
Нині обвинувачений у вчиненні цих злочинів перебуває під вартою й очікує суду.
Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
Сьогодні, 19:20
Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки
Сьогодні, 18:42
60 ковельських школярів отримають іменні стипендії
Сьогодні, 18:15
Медіа