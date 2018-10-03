Волинських шахтарів відправили у вимушені відпустки

Працівників шахти ДП «Волиньвугілля» відправили у вимушені відпустки.Про це розповів Суспільному виконувач обов’язків генерального директора державного підприємстваЗазначається, що призупинили усі види гірничих робіт. Наразі підтримується тільки життєдіяльність копалень. На це є відповідний наказ профільного міністерства.Сьогодні (24 березня, - ред) «Волиньвугілля» отримало з Державного бюджету 19 мільйонів 807 тисяч гривень на погашення заборгованості із заробітної плати. Зі слів начальника Нововолинського управління державного казначейства Ігоря Матвійчука це - четвертий транш бюджетних грошей цільового призначення.Працівникам повністю віддадуть заборговану за минулий рік зарплату і виплатять 20 відсотків заробленого у лютому.