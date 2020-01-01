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У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО

У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО
На Волині рятувальники долучились до заходів із дезінфекції багатоквартирних житлових будинків.

Так, станом на 25 березня рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків, 3-х одиниць техніки у містах Володимир-Волинський та Луцьк, - пише ДСНС у Волинській області.

Фахівці цивільного захисту працюють у захисних костюмах, рукавичках, гумових чоботах, респіраторах з дотриманням всіх вимог безпеки праці.

Для проведення заходів залучались 24 рятувальника підрозділів служби «101» області.

Нагадаємо, що у Луцьку з резервного фонду виділили мільйон гривень на заходи з дезінфекції та санітарної обробки.


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Теги: Луцьк, дезінфекція, будинки
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