У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО





Так, станом на 25 березня рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків, 3-х одиниць техніки у містах Володимир-Волинський та Луцьк, - пише ДСНС у Волинській області.



Фахівці цивільного захисту працюють у захисних костюмах, рукавичках, гумових чоботах, респіраторах з дотриманням всіх вимог безпеки праці.



Для проведення заходів залучались 24 рятувальника підрозділів служби «101» області.



Нагадаємо, що у Луцьку з резервного фонду





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