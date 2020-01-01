У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
На Волині рятувальники долучились до заходів із дезінфекції багатоквартирних житлових будинків.
Так, станом на 25 березня рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків, 3-х одиниць техніки у містах Володимир-Волинський та Луцьк, - пише ДСНС у Волинській області.
Фахівці цивільного захисту працюють у захисних костюмах, рукавичках, гумових чоботах, респіраторах з дотриманням всіх вимог безпеки праці.
Для проведення заходів залучались 24 рятувальника підрозділів служби «101» області.
Нагадаємо, що у Луцьку з резервного фонду виділили мільйон гривень на заходи з дезінфекції та санітарної обробки.
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Так, станом на 25 березня рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків, 3-х одиниць техніки у містах Володимир-Волинський та Луцьк, - пише ДСНС у Волинській області.
Фахівці цивільного захисту працюють у захисних костюмах, рукавичках, гумових чоботах, респіраторах з дотриманням всіх вимог безпеки праці.
Для проведення заходів залучались 24 рятувальника підрозділів служби «101» області.
Нагадаємо, що у Луцьку з резервного фонду виділили мільйон гривень на заходи з дезінфекції та санітарної обробки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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