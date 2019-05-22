Волинянин незаконно зрізав 19 дубів і продав їх жителям двох сіл





Правопорушення зареєстрували ще 16 лютого, днями чоловіку повідомили про підозру. Про це



Зловмисником виявився житель села Княгининок Луцького району. На такому злочині його спіймали не вперше. Цього разу деревину він збув жителям сіл Копачівка та Олександрівка Рожищенського району.



Чоловік відповідатиме у суді за частиною другою статті 246 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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