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Волинянин незаконно зрізав 19 дубів і продав їх жителям двох сіл

Волинянин незаконно зрізав 19 дубів і продав їх жителям двох сіл
Рожищенська поліція знайшла крадія 19 дубів. Чоловік зрізав дерева, що росли попід коліями у залізничному перегоні «Рожище – Переспа».

Правопорушення зареєстрували ще 16 лютого, днями чоловіку повідомили про підозру. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

Зловмисником виявився житель села Княгининок Луцького району. На такому злочині його спіймали не вперше. Цього разу деревину він збув жителям сіл Копачівка та Олександрівка Рожищенського району.

Чоловік відповідатиме у суді за частиною другою статті 246 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, дуби
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