Волинянину, який пропонував копам понад 10 тисяч хабара, «світить» 4 роки тюрми

35-річному волинянину, який напередодні пропонував хабар поліцейським, повідомили про підозру у кримінальному порушенні.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, що у суботу, 21 березня, до Локачинського відділення поліції надійшло повідомлення про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.За отриманою інформацією співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «КІА», за кермом якого перебував нетверезий 35-річний житель району.З метою уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водій запропонував співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 10 тис. 200 грн.Волинянину повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.Досудове розслідування триває.