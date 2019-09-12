Волинянину, який пропонував копам понад 10 тисяч хабара, «світить» 4 роки тюрми
Сьогодні, 21:19
35-річному волинянину, який напередодні пропонував хабар поліцейським, повідомили про підозру у кримінальному порушенні.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що у суботу, 21 березня, до Локачинського відділення поліції надійшло повідомлення про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
За отриманою інформацією співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «КІА», за кермом якого перебував нетверезий 35-річний житель району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водій запропонував співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 10 тис. 200 грн.
Волинянину повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що у суботу, 21 березня, до Локачинського відділення поліції надійшло повідомлення про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
За отриманою інформацією співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «КІА», за кермом якого перебував нетверезий 35-річний житель району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водій запропонував співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 10 тис. 200 грн.
Волинянину повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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