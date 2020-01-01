Курс валют у Луцьку на 26 березня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.00, а продаж – 28.30.
Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.55.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.
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Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.55.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.
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