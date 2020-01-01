вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 26 березня

Курс валют у Луцьку на 26 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.00, а продаж – 28.30.

Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.55.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили жінку, яка намагалася вкрасти з торгового центру велосипед та бутси
Сьогодні, 09:48
В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 26 березня
Сьогодні, 09:08
У громаді під Луцькому почали працювати поліцейські офіцери
Сьогодні, 08:52
Де на Волині встановлять блокпости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 березня Курс валют у Луцьку на 25 березня
25 березень, 09:07
Курс валют у Луцьку на 24 березня Курс валют у Луцьку на 24 березня
24 березень, 09:06
Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня
23 березень, 09:00
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
21 березень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині донька під час конфлікту побила матір
Сьогодні, 10:06
 0
У Луцьку автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 09:56
 0
Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
 0
На Волині судили жінку, яка намагалася вкрасти з торгового центру велосипед та бутси
Сьогодні, 09:48
 0
В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8