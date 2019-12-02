Замість кави: які напої багаті на кофеїн





Про це



Гіркий шоколад

Гіркий шоколад не тільки смачний, але і корисний продукт. Однак, якщо ви намагаєтеся обмежити споживання кофеїну, варто відмовитися від нього. У 28 грамах шоколаду міститься 12 мг кофеїну.



Кава без кофеїну



Це поширена помилка, що в декофеинизированном кави кофеїну немає зовсім. У чашці такого напою може бути від 8 до 14 мг речовини.



Матча

Напій, який отримав відносно недавно популярність складається з листя зеленого чаю. У чашці матчу кофеїну майже стільки ж, скільки і в каві – близько 70 мг.



Знеболюючі



У багатьох безрецептурних знеболюючих препаратах можна знайти кофеїн в складі. Найпоширенішим з них є Цитрамон, який часто використовують проти головного болю. Наявність кофеїну допомагає більш швидкому засвоєнню діючої речовини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для багатьох з джерелами кофеїну асоціюється тільки кава і чаї. Однак цей компонент зустрічається куди частіше.Про це пише Ukrhealth.Гіркий шоколад не тільки смачний, але і корисний продукт. Однак, якщо ви намагаєтеся обмежити споживання кофеїну, варто відмовитися від нього. У 28 грамах шоколаду міститься 12 мг кофеїну.Це поширена помилка, що в декофеинизированном кави кофеїну немає зовсім. У чашці такого напою може бути від 8 до 14 мг речовини.Напій, який отримав відносно недавно популярність складається з листя зеленого чаю. У чашці матчу кофеїну майже стільки ж, скільки і в каві – близько 70 мг.У багатьох безрецептурних знеболюючих препаратах можна знайти кофеїн в складі. Найпоширенішим з них є Цитрамон, який часто використовують проти головного болю. Наявність кофеїну допомагає більш швидкому засвоєнню діючої речовини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію