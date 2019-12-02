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Замість кави: які напої багаті на кофеїн

Замість кави: які напої багаті на кофеїн
Для багатьох з джерелами кофеїну асоціюється тільки кава і чаї. Однак цей компонент зустрічається куди частіше.

Про це пише Ukrhealth.

Гіркий шоколад
Гіркий шоколад не тільки смачний, але і корисний продукт. Однак, якщо ви намагаєтеся обмежити споживання кофеїну, варто відмовитися від нього. У 28 грамах шоколаду міститься 12 мг кофеїну.

Кава без кофеїну

Це поширена помилка, що в декофеинизированном кави кофеїну немає зовсім. У чашці такого напою може бути від 8 до 14 мг речовини.

Матча
Напій, який отримав відносно недавно популярність складається з листя зеленого чаю. У чашці матчу кофеїну майже стільки ж, скільки і в каві – близько 70 мг.

Знеболюючі

У багатьох безрецептурних знеболюючих препаратах можна знайти кофеїн в складі. Найпоширенішим з них є Цитрамон, який часто використовують проти головного болю. Наявність кофеїну допомагає більш швидкому засвоєнню діючої речовини.

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Теги: кава, ранок, напої
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