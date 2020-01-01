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У Любешівському районі незабаром запрацює одна із трьох нових амбулаторій

У Любешівському районі незабаром запрацює одна із трьох нових амбулаторій
У Любешівському районі готова до здачі одна з трьох амбулаторій.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА".

У цьому районі у рамках реалізації субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» проводять роботи на трьох об’єктах, де надаватимуть послуги амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Приміщення потрібно здати в експлуатацію до кінця серпня цього року.

За реконструкцію Цирського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини взялося, підписавши відповідний договір після перемоги у тендері, приватне підприємство «Інтеренергоінвест». І будівельники вже на 90% впоралися із поставленими завданнями. Триває виправлення недоліків й оформляються виявлені додаткові роботи, приміщення готують до здачі в експлуатацію.

А реконструкцію Залізницького та Судченського ФАПів під амбулаторії загальної практики сімейної медицини здійснює об’єднання підприємств ПМП «Сатар» та ТОВ «Луцьккомунбуд». На них виконання – у межах 20-25%, яке пояснюється відсутністю належного та вчасного фінансування у 2019 році.

До слова, закупівлі офісних та медичних меблів, медичного обладнання та інструментарію уже проведені, й усе необхідне є на місцях.

Нагадують, що, відповідно до субсидіарної угоди, субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області. Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.

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Теги: Любешівський район, амбулаторії
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