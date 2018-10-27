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Україна перейшла на літній час

Україна перейшла на літній час
29 березня о 3:00 Україна перейшла на літній час, перемістивши стрілку годинника на годину вперед.

Про це інформує УНН.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

До слова, Європейський парламент більшістю голосів підтримав законопроект про скасування переходу між літнім і зимовим часом з 2021 року. Тепер його мають обсудити міністри транспорту країн ЄС.


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Теги: час, перехід, Україна
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