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Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому

Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
На Волині встановлюють місцезнаходження Горбач Марії Петрівни, 26 серпня 1992 року народження, уродженки та жительки села Старосілля Маневицького району.

Відомо, що жінка 17 січня минулого року поїхала на сезонні роботи до Польщі, востаннє вона виходила на зв'язок 13 квітня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, бліде, очі сірі, волосся пряме темно русе.

Жінка може перебувати на території Волинської та Львівської областей.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянки невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».


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Теги: поліція, розшук, волинянка
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