Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
Сьогодні, 12:46
На Волині встановлюють місцезнаходження Горбач Марії Петрівни, 26 серпня 1992 року народження, уродженки та жительки села Старосілля Маневицького району.
Відомо, що жінка 17 січня минулого року поїхала на сезонні роботи до Польщі, востаннє вона виходила на зв'язок 13 квітня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, бліде, очі сірі, волосся пряме темно русе.
Жінка може перебувати на території Волинської та Львівської областей.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянки невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що жінка 17 січня минулого року поїхала на сезонні роботи до Польщі, востаннє вона виходила на зв'язок 13 квітня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, бліде, очі сірі, волосся пряме темно русе.
Жінка може перебувати на території Волинської та Львівської областей.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянки невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки коштує лікування від коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:53
Розшукують молоду волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі майже рік тому
Сьогодні, 12:46
Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
Сьогодні, 12:33
На Сході український військовий підірвався на міні
Сьогодні, 12:25
Медіа