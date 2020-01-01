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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 квітня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько -4…-3 градусів, удень – до +5…+7. Вітер північно-західний, північний і західний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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