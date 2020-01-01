На Буковині від коронавірусу лікують італійця
Сьогодні, 07:35
У Чернівецькій області станом на вечір 31 березня підтверджено 104 випадки зараження COVID-19, один з інфікованих є громадянином Італії.
Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив у Facebook, - пише Кореспондент.
Голова ОДА нагадав, що зараз кілька громадян України лікуються від COVID-19 в Італії.
"У нас також є такий випадок. Громадянин Італії сьогодні лікується в нас у Чернівецькій області, наші українські лікарі допомагають йому повернути здоров'я", - зазначив голова ОДА.
Він також уточнив, що за добу в Чернівецькій області померли двоє людей, а на коронавірус перевірили 39 зразків, з яких у 14 виявили інфекцію.
Осачук підкреслив, що за останні десять днів число виявлених випадків COVID-19 в області зросло на 700%.
Нагадаємо, на вечір 31 березня в Україні зафіксували 645 випадків зараження коронавірусом, з них 17 закінчилися смертю і десять - одужанням.
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Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив у Facebook, - пише Кореспондент.
Голова ОДА нагадав, що зараз кілька громадян України лікуються від COVID-19 в Італії.
"У нас також є такий випадок. Громадянин Італії сьогодні лікується в нас у Чернівецькій області, наші українські лікарі допомагають йому повернути здоров'я", - зазначив голова ОДА.
Він також уточнив, що за добу в Чернівецькій області померли двоє людей, а на коронавірус перевірили 39 зразків, з яких у 14 виявили інфекцію.
Осачук підкреслив, що за останні десять днів число виявлених випадків COVID-19 в області зросло на 700%.
Нагадаємо, на вечір 31 березня в Україні зафіксували 645 випадків зараження коронавірусом, з них 17 закінчилися смертю і десять - одужанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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