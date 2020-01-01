Усе необхідне для тварин – online і з безкоштовною доставкою під двері: як луцький «Зоомаркет» працює в карантин*

«Зоомаркет» створив комфортні умови для господарів домашніх улюбленців, запустивши безкоштовну систему доставки усіх товарів зоомагазину територією міста на період, коли люди повинні максимально ізолюватися і уникати відвідин торгових точок.



Перший у Луцьку інтернет-магазин зоотоварів пропонує придбати усі необхідні речі online. Фахові консультанти допоможуть обрати саме те, що підійде вашому улюбленцю, а кур’єр доставить товар просто під двері помешкання.



Про деталі та цікаві пропозиції «Зоомаркету» власник мережі магазинів Олесь Ротар розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.



«Послуга доставки існувала й раніше, але в цей час стала як ніколи актуальною і запитуваною, тому ми вирішили, що на період карантину будемо привозити замовлення безкоштовно», – наголошує Олесь Ротар.



Магазин загального спектру зоотоварів «Зоомаркет» пропонує широкий асортимент – корми, засоби захисту та гігієни, наповнювачі, пелюшки, ліки, товари акваріумістики, цікавинки для тераріумів та багато іншого.







Переконують, що у магазині можна знайти усе необхідне для домашнього улюбленця:



– сухі та вологі корма провідних виробників: «Royal Canin», «Purina», «Whiskas», «KiteKat», «Клуб 4 Лапи», «Мяу»;



– засоби захисту тварин від бліх та кліщів: краплі, таблетки, нашийники та шампуні: «Bayer», «Trixie», «Бар’єр», «Природа»;



– гігєнічні наповнювачі «Animall», «Cristals», «Kotix», «Мурка», «Комфорт», «Supercat», «Пухнастик»;



– корм для рибок, гризунів, папуг: «Tera», «Vitakraft», «Verse-Laga», «Папужка», «Лорі».







Олесь Ротар каже, що послуга доставки зоотоварів у Луцьку наразі користується великим попитом, людям доволі зручно робити замовлення, не виходячи з дому. Доставка відбувається один або два рази на день. Маленькі замовлення попутньо компонують із більшими та у визначений час везуть за адресами. Зазвичай покупці отримують товари за системою «із сьогодні – на сьогодні» або «із сьогодні – на завтра», усе залежить від кількості та об'єму замовлень на день. Усі деталі консультанти «Зоомаркету» попередньо узгоджують телефоном.



Замовити товари або ж отримати консультацію від фахівців можна за телефонами: 066 44 222 42, 098 01 88 999.



До того ж, є можливість самовивозу. Продавці-консультанти підготують усе необхідне і чекатимуть на вас у магазині, аби не створювати натовпу і черг в приміщенні. Обрані товари можна буде відразу забрати та розрахуватися на місці.



«Зоомаркет» у Луцьку знаходиться за адресою: вул. Д. Гордіюк, 47.



Також з повним асортиментом товарів можна ознайомитись на



Мешканці міста Ківерці також мають можливість замовити доставку.



У інші міста товари відправляють службами доставки «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», «Гюнсел» та «Автолюкс», є можливість оплати після отримання або ж перед тим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період карантину питання опіки про домашніх улюбленців усе одно залишається актуальним. Тваринам потрібен корм, засоби гігієни, ліки та навіть цікаві іграшки. Луцькийстворив комфортні умови для господарів домашніх улюбленців, запустивши безкоштовну систему доставки усіх товарів зоомагазину територією міста на період, коли люди повинні максимально ізолюватися і уникати відвідин торгових точок.Перший у Луцьку інтернет-магазин зоотоварів пропонує придбати усі необхідні речі online. Фахові консультанти допоможуть обрати саме те, що підійде вашому улюбленцю, а кур’єр доставить товар просто під двері помешкання.Про деталі та цікаві пропозиції «Зоомаркету» власник мережі магазиніврозповів«Послуга доставки існувала й раніше, але в цей час стала як ніколи актуальною і запитуваною, тому ми вирішили, що на період карантину будемо привозити замовлення безкоштовно», – наголошує Олесь Ротар.Магазин загального спектру зоотоварів «Зоомаркет» пропонує широкий асортимент – корми, засоби захисту та гігієни, наповнювачі, пелюшки, ліки, товари акваріумістики, цікавинки для тераріумів та багато іншого.Переконують, що у магазині можна знайти усе необхідне для домашнього улюбленця:– сухі та вологі корма провідних виробників: «Royal Canin», «Purina», «Whiskas», «KiteKat», «Клуб 4 Лапи», «Мяу»;– засоби захисту тварин від бліх та кліщів: краплі, таблетки, нашийники та шампуні: «Bayer», «Trixie», «Бар’єр», «Природа»;– гігєнічні наповнювачі «Animall», «Cristals», «Kotix», «Мурка», «Комфорт», «Supercat», «Пухнастик»;– корм для рибок, гризунів, папуг: «Tera», «Vitakraft», «Verse-Laga», «Папужка», «Лорі».Олесь Ротар каже, що послуга доставки зоотоварів у Луцьку наразі користується великим попитом, людям доволі зручно робити замовлення, не виходячи з дому. Доставка відбувається один або два рази на день. Маленькі замовлення попутньо компонують із більшими та у визначений час везуть за адресами. Зазвичай покупці отримують товари за системою «із сьогодні – на сьогодні» або «із сьогодні – на завтра», усе залежить від кількості та об'єму замовлень на день. Усі деталі консультанти «Зоомаркету» попередньо узгоджують телефоном.До того ж, є можливість самовивозу. Продавці-консультанти підготують усе необхідне і чекатимуть на вас у магазині, аби не створювати натовпу і черг в приміщенні. Обрані товари можна буде відразу забрати та розрахуватися на місці.«Зоомаркет» у Луцьку знаходиться за адресою: вул. Д. Гордіюк, 47.Також з повним асортиментом товарів можна ознайомитись на САЙТІ або ж долучитися до групи у Viber чи підписатися на сторінку магазину у Facebook , та щодня слідкувати за оновленнями та акціями від «Зоомаркету».Мешканці міста Ківерці також мають можливість замовити доставку.У інші міста товари відправляють службами доставки «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», «Гюнсел» та «Автолюкс», є можливість оплати після отримання або ж перед тим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію