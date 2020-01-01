Як в Апеляційному суді Волині розглядають справи під час карантину. ВІДЕО





Про це Віктор Гапончук.



Голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук розповів: із сотні працюючих, частина співробітників трудиться дистанційно — вдома. Каже: у зв’язку з карантином, кількість судових засідань зменшилась, судових справ - ні.



"Кількість справ, що надходять і що призначається до розгляду не зменшується. Дуже багато справ, кадровий голод був, але сам розгляд справ зменшився. Оскільки, люди і ми всі вживаємо до цього заходів. Ми всі контактуємо з учасниками справ, щоб і їх переконувати, що і для них - це ризик. Дуже є багато клопотань про відкладення справ. Оскільки самі люди розуміють, що додаткові навантаження на суд і його працівників. Засоби індивідуальні використовуємо для працівників і для відвідувачів" - відзначив голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук.



Працівники судової охорони забезпечені індивідуальними засобами захисту, каже командир відділення Василь Степанюк.





"Коли заходять відвідувачі, вони повинні бути в захисних масках, рукавичках. Також є антисептик, яким обробляються руки. Відвідувачі, які не мають рукавичок, ми їм видаємо", - розказав командир відділення взводу охорони ТУ Служби судової охорони Волині Василь Степанюк.



Василь Степанюк розповів: після судових засідань приміщення "кварцують" та провітрюють. У період карантину за медичною допомогою до них ніхто не звертався, каже Василь Степанюк.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже сотня людей працює в Апеляційному суді Волинської області. Усі судді розглядають справи в умовах карантину.Про це кореспондентам "Суспільного" розповів голова судуГолова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук розповів: із сотні працюючих, частина співробітників трудиться дистанційно — вдома. Каже: у зв’язку з карантином, кількість судових засідань зменшилась, судових справ - ні."Кількість справ, що надходять і що призначається до розгляду не зменшується. Дуже багато справ, кадровий голод був, але сам розгляд справ зменшився. Оскільки, люди і ми всі вживаємо до цього заходів. Ми всі контактуємо з учасниками справ, щоб і їх переконувати, що і для них - це ризик. Дуже є багато клопотань про відкладення справ. Оскільки самі люди розуміють, що додаткові навантаження на суд і його працівників. Засоби індивідуальні використовуємо для працівників і для відвідувачів" - відзначив голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук.Працівники судової охорони забезпечені індивідуальними засобами захисту, каже командир відділення"Коли заходять відвідувачі, вони повинні бути в захисних масках, рукавичках. Також є антисептик, яким обробляються руки. Відвідувачі, які не мають рукавичок, ми їм видаємо", - розказав командир відділення взводу охорони ТУ Служби судової охорони Волині Василь Степанюк.Василь Степанюк розповів: після судових засідань приміщення "кварцують" та провітрюють. У період карантину за медичною допомогою до них ніхто не звертався, каже Василь Степанюк.

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