Як в Апеляційному суді Волині розглядають справи під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
Майже сотня людей працює в Апеляційному суді Волинської області. Усі судді розглядають справи в умовах карантину.
Про це кореспондентам "Суспільного" розповів голова суду Віктор Гапончук.
Голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук розповів: із сотні працюючих, частина співробітників трудиться дистанційно — вдома. Каже: у зв’язку з карантином, кількість судових засідань зменшилась, судових справ - ні.
"Кількість справ, що надходять і що призначається до розгляду не зменшується. Дуже багато справ, кадровий голод був, але сам розгляд справ зменшився. Оскільки, люди і ми всі вживаємо до цього заходів. Ми всі контактуємо з учасниками справ, щоб і їх переконувати, що і для них - це ризик. Дуже є багато клопотань про відкладення справ. Оскільки самі люди розуміють, що додаткові навантаження на суд і його працівників. Засоби індивідуальні використовуємо для працівників і для відвідувачів" - відзначив голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук.
Працівники судової охорони забезпечені індивідуальними засобами захисту, каже командир відділення Василь Степанюк.
"Коли заходять відвідувачі, вони повинні бути в захисних масках, рукавичках. Також є антисептик, яким обробляються руки. Відвідувачі, які не мають рукавичок, ми їм видаємо", - розказав командир відділення взводу охорони ТУ Служби судової охорони Волині Василь Степанюк.
Василь Степанюк розповів: після судових засідань приміщення "кварцують" та провітрюють. У період карантину за медичною допомогою до них ніхто не звертався, каже Василь Степанюк.
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Про це кореспондентам "Суспільного" розповів голова суду Віктор Гапончук.
Голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук розповів: із сотні працюючих, частина співробітників трудиться дистанційно — вдома. Каже: у зв’язку з карантином, кількість судових засідань зменшилась, судових справ - ні.
"Кількість справ, що надходять і що призначається до розгляду не зменшується. Дуже багато справ, кадровий голод був, але сам розгляд справ зменшився. Оскільки, люди і ми всі вживаємо до цього заходів. Ми всі контактуємо з учасниками справ, щоб і їх переконувати, що і для них - це ризик. Дуже є багато клопотань про відкладення справ. Оскільки самі люди розуміють, що додаткові навантаження на суд і його працівників. Засоби індивідуальні використовуємо для працівників і для відвідувачів" - відзначив голова Апеляційного суду Волинської області Віктор Гапончук.
Працівники судової охорони забезпечені індивідуальними засобами захисту, каже командир відділення Василь Степанюк.
"Коли заходять відвідувачі, вони повинні бути в захисних масках, рукавичках. Також є антисептик, яким обробляються руки. Відвідувачі, які не мають рукавичок, ми їм видаємо", - розказав командир відділення взводу охорони ТУ Служби судової охорони Волині Василь Степанюк.
Василь Степанюк розповів: після судових засідань приміщення "кварцують" та провітрюють. У період карантину за медичною допомогою до них ніхто не звертався, каже Василь Степанюк.
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