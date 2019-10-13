Пожежу гасили усім селом: у районі на Волині горів молодий ліс





Про це пише газета

Наразі невідомо, хто запалив траву. Але коли люди побачили це загорання, кинулися усі рятувати молоді насадження. Були серед рятувальників молодь, старші люди, навіть пенсіонери. Але найбільше – діти.



І все ж згоріла велика територія. Однак найголовніше, що до великого лісу вогонь не допустили.



Ось так вони показали приклад того, як потрібно усім гуртом боротися із пожежею. Адже, як розповіла одна із місцевих жительок, були й такі дорослі, котрі їхали мимо і не навіть не звернули на вогонь уваги, спокійно поїхали у село.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Бихів Любешіського району учора, 31 березня, горіла молода посадка лісу. Ліквідовувати пожежу люди кинулися усім селом.Про це пише газета "Нове життя.

Наразі невідомо, хто запалив траву. Але коли люди побачили це загорання, кинулися усі рятувати молоді насадження. Були серед рятувальників молодь, старші люди, навіть пенсіонери. Але найбільше – діти.І все ж згоріла велика територія. Однак найголовніше, що до великого лісу вогонь не допустили.Ось так вони показали приклад того, як потрібно усім гуртом боротися із пожежею. Адже, як розповіла одна із місцевих жительок, були й такі дорослі, котрі їхали мимо і не навіть не звернули на вогонь уваги, спокійно поїхали у село.

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