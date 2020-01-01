У Луцькій міській клінічній лікарні запевняють, що персонал повністю забезпечений засобами захисту





Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.



"Лікарня забезпечена такими засобами захисту: маски медичні - 16900 шт., халати ізолюючі одноразові - 190 шт., костюми бактеріального захисту - 400 шт., шапочки одноразові - 2285 шт., захисні окуляри багаторазові - 120 шт., респіратори - 650 шт., рукавички оглядові - 10500 пар, експрес-тести на COVID-19 - 12 шт. Купили 3 кисневих концентратори за 324 тис. грн", - йдеться у повідомлені.



У медзакладі зазначають, що провели торги на закупівлю 4 апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3 млн грн.



Крім того, запевняють, що мають достатню кількість дезіфнікуюючих засобів. Провели процедуру закупівлі антисептичних та дезінфікуючих засобів на 327,8 тис. грн. А за рахунок централізованих поставок лікарня отримала 15000 масок медичних та 50 експрес-тестів на COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 1 квітня Луцька міська клінічна лікарня забезпечена засобами захисту.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook."Лікарня забезпечена такими засобами захисту: маски медичні - 16900 шт., халати ізолюючі одноразові - 190 шт., костюми бактеріального захисту - 400 шт., шапочки одноразові - 2285 шт., захисні окуляри багаторазові - 120 шт., респіратори - 650 шт., рукавички оглядові - 10500 пар, експрес-тести на COVID-19 - 12 шт. Купили 3 кисневих концентратори за 324 тис. грн", - йдеться у повідомлені.У медзакладі зазначають, що провели торги на закупівлю 4 апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3 млн грн.Крім того, запевняють, що мають достатню кількість дезіфнікуюючих засобів. Провели процедуру закупівлі антисептичних та дезінфікуючих засобів на 327,8 тис. грн. А за рахунок централізованих поставок лікарня отримала 15000 масок медичних та 50 експрес-тестів на COVID-19.

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