На Волині понад 250 тисяч пенсіонерів отримають 1000 гривень допомоги





Про це розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук в ефірі програми «Тема дня» на Суспільному, - повідомляє

Нагадаємо, Уряд підтримав ініціативи Президента України Володимира Зеленського і прийняв постанову, якою визначається механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги. Зазначені соціальні ініціативи спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби та негативним впливом її на економіку країни.



Відповідно до постанови від 1 квітня 2020 року про «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», таку доплату отримають пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року. Однак, як зауважив Петро Філіпчук, виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень буде розпочата невідкладно лише після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».



Щомісячні виплати у розмірі 500 грн отримуватимуть пенсіонери, які досягли 80-ти та більше років, а їх місячна пенсія не вища 9205 гривень. При цьому встановлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн. Загалом право на таку доплату на Волині мають 45 тисяч осіб.



Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта». За словами очільника Пенсійного фонду України у Волинській області, відомості на щомісячні пенсійні виплати у квітні місяці вже підготовлені, на додаткові виплати відомості підготують одразу після того, як Верховна Рада України внесе зміни до держбюджету та виділить кошти на ці потреби.



За інформацією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, окрім осіб пенсійного віку, одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень, яку передбачив Уряд у зв’язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, виплатять також волинянам з числа:



- одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

- одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;

- одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.



У квітні 2020 року одноразову виплату в сумі 1000 гривень в області отримає близько 17 тисяч таких громадян. Ця виплата не буде враховуватися при призначенні субсидії.



Зазначають, що вищезгадана постанова КМУ передбачає також індексацію пенсій на 11% з 1 травня 2020 року, а також встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області додаткову одноразову виплату від держави у розмірі 1000 гривень отримають 264 тисячі пенсіонерів.Про це розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областів ефірі програми «Тема дня» на Суспільному, - повідомляє Волинська ОДА.

Нагадаємо, Уряд підтримав ініціативи Президента Україниі прийняв постанову, якою визначається механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги. Зазначені соціальні ініціативи спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби та негативним впливом її на економіку країни.Відповідно до постанови від 1 квітня 2020 року про «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», таку доплату отримають пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року. Однак, як зауважив Петро Філіпчук, виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень буде розпочата невідкладно лише після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».Щомісячні виплати у розмірі 500 грн отримуватимуть пенсіонери, які досягли 80-ти та більше років, а їх місячна пенсія не вища 9205 гривень. При цьому встановлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн. Загалом право на таку доплату на Волині мають 45 тисяч осіб.Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта». За словами очільника Пенсійного фонду України у Волинській області, відомості на щомісячні пенсійні виплати у квітні місяці вже підготовлені, на додаткові виплати відомості підготують одразу після того, як Верховна Рада України внесе зміни до держбюджету та виділить кошти на ці потреби.За інформацією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, окрім осіб пенсійного віку, одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень, яку передбачив Уряд у зв’язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, виплатять також волинянам з числа:- одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);- одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;- одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.У квітні 2020 року одноразову виплату в сумі 1000 гривень в області отримає близько 17 тисяч таких громадян. Ця виплата не буде враховуватися при призначенні субсидії.Зазначають, що вищезгадана постанова КМУ передбачає також індексацію пенсій на 11% з 1 травня 2020 року, а також встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію