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Скільки коштує лікування легкої форми коронавірусу

Скільки коштує лікування легкої форми коронавірусу
Доктор Євген Комаровський записав нову Youtube-передачу про коронавірус. На цей раз він розповів, скільки буде коштувати лікування легкої форми COVID-19.

Він стверджує, що таке лікування практично безкоштовне, - пише ІА Конкурент.

"Для легкої форми лікування коронавірусу потрібні компот, фізрозчин та інколи парацетамол. І все. Не потрібно бігти у лікарню, 10 разів робити тести, здавати аналізи крові, пити антибіотики, приймати щось для імунітету, дисбакттеріозу, алергії, противірусне. Якщо людина знає, як правильно самій собі допомогти при ГРВі, то лікування практично безкоштовне", – розповів лікар.

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Теги: комаровський, коронавірус, лікування
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