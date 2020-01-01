Скільки коштує лікування легкої форми коронавірусу
Сьогодні, 01:04
Доктор Євген Комаровський записав нову Youtube-передачу про коронавірус. На цей раз він розповів, скільки буде коштувати лікування легкої форми COVID-19.
Він стверджує, що таке лікування практично безкоштовне, - пише ІА Конкурент.
"Для легкої форми лікування коронавірусу потрібні компот, фізрозчин та інколи парацетамол. І все. Не потрібно бігти у лікарню, 10 разів робити тести, здавати аналізи крові, пити антибіотики, приймати щось для імунітету, дисбакттеріозу, алергії, противірусне. Якщо людина знає, як правильно самій собі допомогти при ГРВі, то лікування практично безкоштовне", – розповів лікар.
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Він стверджує, що таке лікування практично безкоштовне, - пише ІА Конкурент.
"Для легкої форми лікування коронавірусу потрібні компот, фізрозчин та інколи парацетамол. І все. Не потрібно бігти у лікарню, 10 разів робити тести, здавати аналізи крові, пити антибіотики, приймати щось для імунітету, дисбакттеріозу, алергії, противірусне. Якщо людина знає, як правильно самій собі допомогти при ГРВі, то лікування практично безкоштовне", – розповів лікар.
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