В Україні підтвердили 1251 випадок захворювання на коронавірус

Протягом 4 квітня вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів дослідила 1367 зразків на COVID-19 і підтвердила 1251 випадок захворювання.74% хворих — особи віком від 30 до 69 років, - йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров'я.На Волині офіційно підтвердили 19 випадків захворювання на коронавірус. 2 випадки - летальні.Також інфікування виявили:Вінницька обл. — 75 випадків;Дніпропетровська обл. — 14 випадків;Донецька обл. — 8 випадків;Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;Закарпатська обл. — 28 випадків;Запорізька обл. — 39 випадків;Івано-Франківська область — 105 (6 летальних) випадків;м. Київ — 225 випадків (3 летальних);Київська обл. — 82 випадки (4 летальних);Кіровоградська обл. — 37 випадків;Львівська обл. — 15 випадків;Луганська обл. — 3 випадки;Одеська обл. — 26 випадків;Полтавська обл. — 9 випадків;Рівненська обл. — 38 випадків (4 летальних);Сумська обл. — 49 випадків (2 летальний);Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);Харківська обл. — 1 випадок;Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);Хмельницька обл. — 10 випадків;Черкаська обл. — 60 випадків (1 летальний);Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;Чернігівська обл. — 7 випадків.Один випадок в Черкаській області зняли із обліку у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних.Усього зафіксували 32 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.Загалом 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.