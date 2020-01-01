В Україні підтвердили 1251 випадок захворювання на коронавірус
Сьогодні, 10:15
Протягом 4 квітня вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів дослідила 1367 зразків на COVID-19 і підтвердила 1251 випадок захворювання.
74% хворих — особи віком від 30 до 69 років, - йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров'я.
На Волині офіційно підтвердили 19 випадків захворювання на коронавірус. 2 випадки - летальні.
Також інфікування виявили:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 8 випадків;
Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська обл. — 28 випадків;
Запорізька обл. — 39 випадків;
Івано-Франківська область — 105 (6 летальних) випадків;
м. Київ — 225 випадків (3 летальних);
Київська обл. — 82 випадки (4 летальних);
Кіровоградська обл. — 37 випадків;
Львівська обл. — 15 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 26 випадків;
Полтавська обл. — 9 випадків;
Рівненська обл. — 38 випадків (4 летальних);
Сумська обл. — 49 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 60 випадків (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Один випадок в Черкаській області зняли із обліку у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних.
Усього зафіксували 32 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
Загалом 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
74% хворих — особи віком від 30 до 69 років, - йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров'я.
На Волині офіційно підтвердили 19 випадків захворювання на коронавірус. 2 випадки - летальні.
Також інфікування виявили:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 8 випадків;
Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська обл. — 28 випадків;
Запорізька обл. — 39 випадків;
Івано-Франківська область — 105 (6 летальних) випадків;
м. Київ — 225 випадків (3 летальних);
Київська обл. — 82 випадки (4 летальних);
Кіровоградська обл. — 37 випадків;
Львівська обл. — 15 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 26 випадків;
Полтавська обл. — 9 випадків;
Рівненська обл. — 38 випадків (4 летальних);
Сумська обл. — 49 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 60 випадків (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Один випадок в Черкаській області зняли із обліку у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних.
Усього зафіксували 32 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
Загалом 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 5 квітня
Сьогодні, 10:25
В Україні підтвердили 1251 випадок захворювання на коронавірус
Сьогодні, 10:15
Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою
Сьогодні, 09:52
Волинська художниця розмальовує стіни шкіл та зупинок
Сьогодні, 08:32